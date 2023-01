El Barça està disposat a desprendre's de Memphis Depay. Encara que posa les seves condicions. S'ha publicat que un dels jugadors que podria entrar en l'operació és Lemar, que seria l'opció de l'Atlètic per a convèncer a la direcció esportiva blaugrana. No obstant això, no hi haurà un intercanvi amb el francès. L'opció que presenta el Barça és molt diferent i té nom i cognoms: Yannick Carrasco.

Sí que podria realitzar-se el traspàs de jugadors si la sortida de l'internacional holandès blaugrana va acompanyada de l'arribada al Camp Nou de Yannick Carrasco. El carriler belga agrada al Barça i des de l'Àrea de Futbol que lidera Mateu Alemany s'ha posat damunt de la taula el seu nom. De fet, estan una mica farts que en pràcticament totes les negociacions que s'estableixen amb els "matalassers" qui sembla que surti perdent és el Barça, així que, en aquesta ocasió, l'operació només es durà a terme si les condicions que posa el Barça es compleixen. De fet, tota l'àrea esportiva està d'acord perquè el cos tècnic que lidera Xavi Hernández també veu amb molt bons ulls que l'internacional belga acabi vestint la samarreta del Barça fins a final de temporada. Caldria veure en quines condicions i les clàusules d'un doble contracte que portaria a Memphis a Madrid i a Carrasco a Barcelona, encara que Xavi estaria molt satisfet si en els pròxims mesos pogués comptar amb un jugador com el belga.