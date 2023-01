El Sant Pau de Manresa va vèncer per la mínima (0-1) en un duel entre dos equips de la part baixa al camp de l'Artés, que, tot i gaudir d'ocasions, no les va poder materialitzar i ja és el penúltim a la taula, empatat amb l'Alt Berguedà, a catorze punts.

El partit va començar amb molt ritme i, en pocs minuts, els manresans es van col·locar per davant del marcador, amb un gol obra de Rayo. Els artesencs no es van donar per vençuts i van intentar empatar de nou, tot i que els visitants tampoc es van quedar quiets i van gaudir d'ocasions per ampliar el marcador.

Al segon temps, el tècnic de l'Artés va introduir canvis per mirar de revertir la situació i buscar l'empat, però la dinàmica es va repetir. L'Artés va tenir la possessió de la pilota i ambdós equips van tenir opcions per a marcar, tot i que els locals buscaven amb més insistència el gol que els donés l'empat. Finalment, el gol no va arribar, fet que va fer que els tres punts volessin finalment cap a la capital del Bages.

Amb aquest resultat, el Sant Pau surt de la dissetena posició i ara és quinzè, empatat amb la Pirinaica B, amb quinze punts. L'Artés en té un menys, i ocupa la setzena plaça.