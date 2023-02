El Navàs Viscola encadena la tercera derrota consecutiva (73-60) al parquet del CB Granollers, un rival directe per mantenir-se a la zona mitjana de la classificació. Els de la Catalunya Central, a més, van perdre el bàsquet average en l'últim instant, quan els vallesans van anotar un triple que situava la diferència final en 13 punts, un més respecte a l'aconseguit pels navassencs en el partit d'anada.

Els visitants van plantejar un partit a un marcador baix, una circumstància que van ser capaços de suportar durant els primers 20 minuts de partit. Tot i assolir aquest objectiu, el CB Navàs no es va mostrar encertat en atac en cap moment, tancant la primera meitat amb un demolidor 0 de 14 en llançaments des dels 6,75. Els bagencs van arribar a la mitja part amb un resultat de 33-23, que encara els permetia lluitar pel triomf.

A la represa, l'orgull navassenc va fer que els de la Catalunya Central trobessin l'encert que els havia mancat a l'inici, tot i que en aquesta ocasió, les facilitats ofensives no van venir acompanyades de la duresa defensiva necessària per a reduir el desavantatge, i la diferència a l'electrònic es va mantenir en 8 punts. Al darrer període, els del Bages van sortir amb intensitat i van dominar els primers minuts, una circumstància que els va permetre situar-se un punt per sobre dels locals quan faltaven 4 minuts per acabar el partit. La remuntada, però, no es va poder consumar, ja que el CB Granollers es va sobreposar al domini navassenc i, en l'últim instant de l'enfrontament, van anotar un triple que els va donar, a més, l'avantatge en l'average directe.