El tirador del Club Esgrima Sabre Hongarès Alejandro Román va aconseguir la medalla de plata en la categoria M15 (més petits de 15 anys), en l'especialitat de sabre, en el torneig del rànquing estatal d'esgrima que es va fer a Ciudad Real. Es tracta d'una prova puntuable que reuneix esportistes de tot l'estat espanyol i, en ser open, també alguns d'estrangers.

Román va perdre en la final contra el basc Markel Amat, del Lizeoa de Pasaia, per un exigu 15-14, amb la qual cosa va estar a un sol punt d'aconseguir la victòria. En les semifinals s'havia imposat a Milán Rodríguez Bastiani, del Sasle de Collado Villalba, a Madrid, per 15-10 i en els quarts havia vençut per un concloent 15-1 un altre madrileny, Ignacio Llorente, del CE-M.

En el torneig van participar dos tiradors més del conjunt manresà. Mariona Sanahuja va ser catorzena, també en sabre, després de caure en la ronda de vuitens de final contra la segona cap de sèrie, June Ruiz Belategi, de l'Esgrima Donostia, per 15-9. Abans havia guanyat tres de les cinc tirades del seu grup. Per la seva banda, Jan Beramendi va ser 21è en la mateixa competició en què Román va ser segon.