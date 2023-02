Quan la Laia Font va néixer el 2007, l’Oksana Txusovitina (1975) ja era campiona olímpica i havia disputat quatre edicions dels Jocs. Demà, a Cottbus (Alemanya), la gimnasta gironellenca obrirà la porta de la maduresa esportiva debutant amb la selecció espanyola absoluta i competint en la seva primera Copa del Món, on també hi serà la mítica atleta, que a Tòquio va ser olímpica per vuitè cop. L'uzbeka té 47 anys, Font només 16 i tota una trajectòria per escriure, però un pas excel·lent per la categoria júnior avala les expectatives de l’esportista que, juntament amb la seva conciutadana Lorena Medina, ha situat la gimnàstica artística femenina de la Catalunya central en el primer pla.

«La Laia està en el seu primer any de sénior i és la sénior jove que s’ha d’anar rodant», explica Xavier Casimiro, el seu tècnic al club manresà Egiba -juntament amb Míriam Font- i ajudant de la seleccionadora espanyola Lucía Guisado. Al costat de Laura Casabuena i Laia Masferrer, la gironellenca pren part en la primera parada de la Copa del Món per començar a agafar-li el pols a l’elit. Espanya es juga aquesta temporada l’accés als Jocs de París 2024 però el camí és llarg i complicat. Primer toca un Europeu a l’abril, a Antalya (Turquia), i després un Mundial, a Liverpool ja entrada la tardor (29 d’octubre-6 de novembre), amb nou places olímpiques en joc i molts equips festejant-les. La temporada passada, Laia Font va continuar donant mostres de la seva qualitat en grans competicions internacionals de la categoria júnior, com el Campionat del Mediterrani, on va assolir un bronze continental, i els Campionats d’Europa, que es van disputar a Munic en paral·lel als absoluts. Davant l’elit continental, l’esportista de l’Egiba es va quedar a només disset centèsimes del bronze en la final de salt -aparell en el qual té molt bons exercicis- i va sumar aquest quart lloc al sisè en la final de paral·leles per rubricar un brillant pas per l’avantsala de l’elit. Ara, Font ja és sénior i la seleccionadora estatal la té molt present. A Cottbus, està previst que la gironellenca disputi les classificatòries de salt i terra, tot i que «a darrera hora veurem si també fa algun altre aparell», apunta Casimiro. Les jornades de dijous i divendres es dediquen a aquestes prèvies i les finals tindran lloc durant el cap de setmana. En els plans de la preparació de Font també hi ha la disputa d’una altra prova de la Copa del Món, un circuit de competicions independents entre si però que, a diferència d’altres temps, reparteix punts als especialistes en els diferents aparells end isputa. La gironellenca també podria ser a la selecció en el triangular amb Suècia i Romania que s’ha de celebrar el proper mes de març. «És un canvi molt gran, i s’ha d’anar fent mica a mica», sentencia Casimiro sobre la jove gimnasta. Thierno Diallo serà a Doha Un altre representant de l’Egiba, Thierno Diallo, olímpic a Tòquio, també disputarà una prova de la Copa del Món, a partir de diumenge a Doha (Qatar). El club radicat a la capital bagenca també té en dinàmica internacional dues altres gimnastes. La gironellenca Lorena Medina s’està recuperant d’una luxació i apunta a l’Europeu, mentre que la berguedana Ona Sánchez està de moment fora de combat també per una lesió.