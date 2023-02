Tres entitats esportives de la capital del Bages, el Club Patí Manresa, el Manresa Fubol Sala i el Club Patinatge Artístic Manresa, que engloben més de 360 esportistes, han demanat formalment aquest divendres que, en el decurs de la propera legislatura, es construeixi un pavelló a la ciutat per solucionar els problemes que tenen en el dia a dia. Tot i que en els caps de setmana, quan hi ha competició, el fet de compartir el pavelló del Pujolet és viable, almenys per a les dues primeres, els torns per poder entrenar-se entre setmana són massa pocs i totes d'han de desplaçar a instal·lacions no adequades de la ciutat i a pobles veïns per preparar les competicions.

Memòria de greuges

El president del Club Patí Manresa, Joan Ontiveros, explica que "som una entitat creada el 2004, que es va traslladar al Pujolet el 2010, i estem consolidats. Però no podem créixer perquè els equips no es poden entrenar com haurien de fer-ho. Disposem del pavelló només un dia i un tros d'un altre i, els que no hi caben, han de preparar-se a la pista de la Balconada". Aquest equipament, no totalment cobert, "presenta deficiències importants per a la pràctica del nostre esport i tampoc no hi ha vestidors. No els podem compartir amb el club de futbol perquè ells també van plens. Els equips femenins en són els més perjudicats i hem hagut de cedir algunes jugadores perquè els seus equips no es podien entrenar".

Per la seva banda, la presidenta del Club Patinatge Artístic Manresa, Vanesa Martínez, relatava que "tenim esportistes entre els 3 anys i els 42 però només disposem del Pujolet un dia i mai per organitzar-hi competicions. Quan no som aquí hem d'anar a la pista de la Font dels Capellans que, a més de no tenir vestidors, té un ferm perillós on no hi podem fer els nostres exercicis. A més, hi ha excrements de coloms arreu. Això provoca que ens plegui gent, com tres nenes en l'últim mes,perquè no volen passar fred o fer-s'hi mal".

També té problemes el Manresa Futbol Sala. El seu president, Pere Joan Pusó, agraeix que "poguem disposar de més dies aquí, suposo que per antiguitat, però no és suficient. Alguns dels nostres equips s'han d'anar a entrenar a Monistrol de Montserrat o a Castellgalí. El 80% dels nostres jugadors de base són de fora i això suposa un problema afegit". A més, relata que "en el seu dia no es va poder tapar la pista descoberta de fora del pavelló per l'oposició dels veïns i per la llei d'habitatges i no és viable poder-s'hi preparar convenientment".

Signatures per aconseguir-ho

Malgrat que tots tres afirmen que la relació amb la regidoria d'Esports és bona, Pusó afirma que "el mateix Toni Massegú, que segurament no seguirà al càrrec, ens ha admès que la situació ha de canviar". Apunta el fet que en el projecte de l'ampliació del Nou Congost hi ha prevista una pista annexa, però que "el bàsquet femení també va collat i segur que tothom té les seves reclamacions". De moment, el que iniciaran serà una recollida de firmes. L'objectiu és que, més aviat que tard, es donin solució a les seves demandes perquè, com diu Ontiveros, "ningú no parla d'esports de cara a les eleccions, però l'esport és salut". Martínez rebla que "no som majoritaris com el bàsquet, però no tot és bàsquet".