El Covisa Manresa necessita aquest dissabte a la tarda (18 hores) una victòria per trencar una ratxa de derrotes seguides que puja a quatre, i que seria de cinc de no haver estat per l'alineació indeguda de l'Hospitalet Bellsport. L'oportunitat que té a davant és important, ja que el rival, l'Escola Pia Sabadell, només té un equip en actiu per sota a la classificació, si tenim en compte que l'Elx es va retirar a mitja temporada.

Els bagencs, però, afronten el duel amb tres baixes, les ja conegudes d'Asís, Ambròs i la nova de Pere Aran, a la qual cal afegir el dubte sobre el concurs de Terri, tots per problemes físics. Els sabadellencs no mantenen, ni molt menys, un fortí al seu pavelló, ja que hi han perdut en sis dels deu compromisos en què han actuat. Això sí, hi ha aconseguit quatre victòries, contra el Picassent, el Canet, l'Esplugues i l'Industrias. A més, té un calendari dramàtic a davant en la lluita per la permanència. El cap de setmana serà mogut per al Covisa, ja que diumenge, a les 20.30 hores, té un altre partit. En aquesta ocasió serà al pavelló municipal de Sant Joan, amb l'eliminatòria a partit únic de la Copa Catalunya contra l'Athletic Vilatorrada, que descansa de duels de lliga aquest cap de setmana.