Meritòria igualada sense gols del Centre d'Esports Manresa al Municipal d'Olot. Tot i afrontar el partit amb vuit baixes (set per lesió i una per sanció), els jugadors de Ferran Costa van corroborar l'excel·lent nivell defensiu que ha adquirit el conjunt blanc-i-vermell en les dues darreres jornades i va puntuar per tercera setmana consecutiva impedint als amfitrions assolir la quarta victòria seguida.

Els manresans van haver de parapetar-se en defensa per aturar els constants embats ofensius dels olotins durant els primers deu minuts de la confrontació. En aquesta fase del matx, el conjunt de la Garrotxa va tenir la millor ocasió del primer període. Un servei ras de Víctor Valverde des de la posició d'extrem dret va habilitar el veterà Eloi Amagat per armar una enverinada i col·locada rematada arran del travesser que Òscar Pulido va conjurar (min 02). Després, els bagencs van minimitzar el percentatge de possessió de la pilota dels amfitrions i no van concedir noves oportunitats remarcables a la UE Olot. Una acció individual de Toni Larrosa per la banda esquerra culminada amb una centrada a la qual no van poder arribar Noah i Javi López (min 32) va ser l'única aproximació a porteria dels blanc-i-vermells. L'escenari no es va modificar a la represa. Josep Cerdà no va poder dirigir a porteria una rematada de cap en immillorable posició després d'una centrada d'Eloi Amagat (min 48). Amb l'excepció d'aquesta jugada i d'una rematada d'Ernest Forgas que va sortir ben a prop del pal dret de la porteria d'Òscar Pulido (min 69), el CE Manresa va controlar les accions ofensives de la UE Olot. Un defensa va impedir que Toni Larrosa sorprengués el porter local Arnau Fàbrega (min 76), abans que s'iniciés la darrera tongada d'escomeses ofensives dels amfitrions. Un xut de Saïdou Bah va fregar el pal esquerre de la porteria manresana (min 80) i una rematada creuada de cap de David Bigas es va estavellar al pal (min 82). Les taules permeten al CE Manresa mantenir la cinquena posició. No endebades, els blanc-i-vermells han estat en un dels llocs que donen accés a la promoció d'ascens en 19 de les 24 jornades disputades.