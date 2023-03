Els esportistes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès van pujar fins a set vegades al podi, per recollir tres medalles d'or, dues de plata i dues de bronze, en els Campionats de Catalunya júnior que es van celebrar a Barcelona.

D'aquesta manera, els tres títols van ser per a Íngrid Domínguez (Judo Moià, en menys de 57 kg.), i en dos representants de l'Esport7, Luca de Palma i Guillem Lozano, en menys de 63 i de 100 kg., respectivament.

Les plates van ser per a Júlia Beltran (Judo Ripoll, menys de 48 kg.) i Adrià Marín (menys de 73 kg.). Finalment, els bronzes van recaure en dos membres dels mateixos clubs, en concret Nerea Espinosa, del Judo Ripoll, i Marc Escribà, del Judo Moià. També hi va haver cinquens llocs per a Helga Barris i Ariadna Álvarez, de l'Esport7, en menys de 52 kg. i van competir sense resultat Òscar Pineda, Jan Perau, Martin Stoikov i Iñaki Garcia.

Dinou medalles a la Supercopa aleví i benjamí

D'altra banda, el centre va recollir dinou medalles a la Supercopa aleví i benjamí a Blanes. Els ors van ser per a Bruna Rafat, Gerard Casasayas i Toni Plaxats (Esport7), Helena Busquets, Martí Vinyals, Víctor Bordallo i Bruno Pereyra (Judo Moià) i Vidal Beltran i Biel Cruz (Judo Ripoll).

Les plates van ser per a Bruna Jurado, Guillem Domingo i Otger Ferrer (Judo Moià) i Iria Ventura, Geray García-Muñoz i Oriol López (Judo Ripoll); i els bronzes, per a Noa Lozano, Pau Benito, Aitor Moreno i Cesc Bayona (Esport7).