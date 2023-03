El Llevant no ha fallat i manté viva l'aspiració a quedar segon en sumar el triomf a Huelva (0-2) a la sorprenent derrota del Real Madrid el dissabte a Valdebebas contra el Granadilla (0-1). Dos gols de Mayra i Érika al primer temps i el vintè d'Alba Redondo, que avui no ha estat titular, en el tram final han decidit un pols en el que han estats titulars les dues jugadores bagenques del Llevant, la defensa Núria Mendoza, de Monistrol de Montserrat, i Paula Fernández, l'interior esquerre de Sant Fruitós de Bages.

El matx es presentava calent per les dues parts perquè les locals estan immerses en la lluita per la permanència i al Llevant, que està duent a terme una campanya esplèndida i té la plaça Champions gairebé garantida, se li va obrir dissabte la possibilitat d'atrapar el Madrid en la segona posició, que dona dret a jugar a Europa la propera temporada igual que la tercera plaça, però amb l'avantatge de disputar una prèvia de la Champions menys. Les blanques van caure davant el Granadilla amb un gol de Maria José Pérez al minut 84 i, aquest proper dissabte (18.15 h), visiten el Johan Cruyff davant un Barça que tindrà l'ocasió de posar el llacet al títol. La diferència entre ambdós rivals és ara de 10 punts.

El Llevant ha sortit a per totes i, malgrat l'ímpetu inicial de les locals, no ha trigat a controlar la situació. Al quart d'hora de joc, Baños li ha cedit la pilota en profunditat a Mayra que ha trencat el fora de joc, ha desbordat Ashurt i obert el marcador. Sis minuts més tard, les valencianes han rubricat la seva superioritat en una centrada de Carbonell que ha creuat l'àrea d'esquerre a dreta, ha anat als peus de Pinto i, el seu xut, l'ha rematat Érika a boca de canó.

El tècnic local, Antonio Toledo, ha fet tres canvis a la mitja part, però el Sporting Huelva no ha trobat la tecla per agafar el timó i portar el perill a la porteria de Tarazona. Amb Mendoza ferma al darrera, Paula Fernánez essent una peça clau en el domini del seu equip i Ramírez al davant portant perill cada cop que agafava la pilota, el Llevant ha persistit, Andonova ha enviat al travesser un servei directe de cantonada, però el gol no ha arribat fins al 85, quan Redondo ha resolt amb una bona jugada individual i ha situat el 0-3 definitiu al marcador.

Diumenge, a les 6 de la tarda, el Llevant rebrà la Reial Societat. Si el dia abans el Barça derrota el Madrid, les de Sánchez Vera tindran l'oportunitat d'atrapar les blanques.