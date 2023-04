Set-cents cinquanta jugadors, una quantitat que mai fins ara no s’havia assolit; tres pistes, una més que en passades edicions, acollint partits d’hoquei en línia de forma ininterrompuda durant tres dies, tant al matí com a la tarda, i la lluïda estrena de la categoria sub-6 (U6) amb la participació de tres equips que van delectar amb el seu joc entusiasta els espectadors que van omplir les grades del pavelló de Les Comes, diumenge a la tarda, per veure les nou finals del trofeu.

La sisena edició del torneig internacional d’hoquei en línia Sparta Kids va ratificar que la competició anoienca és una de les grans cites anuals per als amants d’aquest esport d’arreu d’Europa i d’Amèrica. Dels 65 equips que hi van prendre part aquesta Setmana Santa, divuit provenien del Regne Unit, vuit de França i quatre de Suïssa. A més, també hi van competir dos conjunts de la República Txeca, una formació alemanya i un equip italià. Els quatre conjunts del club Alebrijes (Mèxic) van completar la representació de formacions estrangeres, tot i que en les plantilles dels conjunts catalans, valencians i castellanolleonesos que van ser presents a l’Sparta Kids 2023 també s’hi podien trobar jugadors estatunidencs, colombians, canadencs i de Namíbia, entre d’altres nacionalitats.

Sis equips del club amfitrió, l’AE Hoquei Línia Igualada (U22, U20, U18, U16, U14 i U12), van competir a l’edició d’enguany del torneig. Per la seva banda, dos jugadors U10 de l’entitat hi van participar com a integrants del britànic Mooseheads Evolution, setè classificat; tres van formar amb el conjunt U8 Midland Mooseheads, que va assolir la quarta posició final, i Dídac Doncel, de 4 anys, va contribuir al segon lloc dels Pirates de Premià a la categoria U6.

De les sis formacions igualadines, la que va oferir millors prestacions va ser l’equip U12. El conjunt integrat per Miquel Canet, Fran Escribá, Jan Gil, Yuri Harkusha, Arnau Rodríguez, Marc Roig, Manel Rosales, Santi Solano, Enoc Soler, Pol Soteras i Pablo Yuste va guanyar els cinc partits de la fase regular, va sotmetre Great Britain a les semifinals (2 a 0) i es va proclamar campió en vèncer el valencià The Smilest Pro Evolution a l’anomenada Final Or (3 a 1).

La trajectòria de l’equip U22 de l’AE Hoquei Línia Igualada també va ser reeixida. Marc Camarero, Àlex Cano, Marc Cano, Nathan Carpentier, Ethan Finney, Adam Gracia, Unai Gracia, Manlio Mandolfo, Arantxa Luna, Alan Otalvaro, Marco Pereira i Luca Tranquili van signar la tercera posició final en golejar a l’anomenada Final Bronze Midland Mooseheads (1 a 5).

A més, els porters Àlex Cano (U22) i Fran Escribá (U12) van ser escollits MVP de les seves respectives categories d'edat. Pel que fa als altres quatre equips del club anoienc, els U20 van ser setens; els U18, vuitens; els U16, sisens i els U14, setens.

Solidaritat, pluja de peluixos i allau d'infants

La Final Or de la categoria U22 la van protagonitzar l’Swiss Alliance (Suïssa) i els Spartans. Els catalans es van imposar al conjunt helvètic (4 a 6). Quan un dels dos equips que competeixen pel títol d'aquesta categoria marca el primer gol, tal com és tradicional a l’Stanley Cup, la final de la lliga nord-americana d’hoquei gel, a l’Sparta Kids es desferma una pluja de peluixos. Els espectadors els han adquirit prèviament a l’estand de l’ONG Joguines sense fronteres. Després, els infants presents entre el públic salten a la pista per recollir-los i guardar-los en bosses per tal que arribin als seus destinataris.