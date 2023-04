El Covisa Manresa ha assegurat el tercer lloc i una plaça de play-off en derrotar per 4-2 un Natació Sabadell que ha venut cara la pell fins al final. Els manresans encara aspiren a ser segons i jugar a casa la tornada de la primera eliminatòria. Per aconseguir-ho, han de guanyar a la pista de l'Indústries B dissabte vinent i que el Cerdanyola no guanyi a la veïna Ripollet.

En el duel d'aquest dissabte, el Covisa ha fet una mala primera part, no ha superat la pressió vallesana i el Natació s'ha avançat. Abans del descans, però, l'equip de Borja Burgos s'ha refet i ha empatat amb una paret acabada per Aarón. La represa ha estat de gran nivell i, tot i que Beltran ha igualat el gol d'Asís aprofitant l'expulsió de Noguera, en el tram final els forans han jugat amb porter jugador perquè no els servia l'empat i han encaixat els gols de Terri i el d'Asís, aquest de doble penal clar. COVISA MANRESA: Arriero, Lavado, Cols, Asís, Ambròs -equip inicial- Santa, Noguera, Iker, Aarón, Manu, Terri i Cella (ps) NATACIÓ SABADELL: Josep Maria, Pablo, Termes, Pineda i Gassó -equip inicial- Ametlla, Escudero, Pepe Font, Costa, Beltran, Hermosel i Toledano (pa) ÀRBITRES: Acero i Rodríguez GOLS: 0-1 Termes min 17, 1-1 Aarón min 19, 2-1 Asís min 28, 2-2 Beltran min 35, 3-2 Terri min 38, 4-2 Asís (dp) min 39