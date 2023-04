L'Igualada Rigat ha posat la cirereta a una meritòria temporada, en què va arribar a la fase final de la Copa i als quarts de final de la competició europea, entrant al play-off de l'OK Lliga. Tot i els problemes dels darrers partits, els igualadins disposaven d'una última bala davant de la seva afició i no l'han desaprofitada. Han derrotat el tercer classificat de la lliga, el Parlem Calafell, per un 5-2 enganyós, ja que els dos últims gols, de Bernat Yeste, no han arribat fins als segons finals. A més, el triomf permet a l'Igualada esquivar el líder, el Barça, ja que ha finalitzat setè. La mala notícia, perquè no es pot tenir tot, és que l'adversari serà un Deportivo Liceo que tampoc no és que sigui gaire inferior.

Amb un dels millors ambients de la temporada a Les Comes, l'Igualada ha jugat la primera part amb la tranquil·litat de veure com els dos equips que li podien prendre el lloc de play-off si milloraven el seu resultat, el Caldes i el Voltregà, perdien a casa davant de l'Alcoi i el Noia, respectivament. A més, Aleix Marimon ha avançat el seu equip amb una extraordinària rematada des de la seva pista. Tot i que Martí Casas ha empatat tot seguit, Tety Vives ha tornat a avançar els anoiencs amb un altre xut llunyà en què un defensa ha despistat el porter Solans. Però just després de servir del centre de la pista, Martí Casas ha aprofitat una bola solta per superar Torrents. A la represa, Gerard Riba ha tret partit d'una falta directa per donar una mínima diferència necessària, perquè el Caldes anava remuntant a casa. L'Igualada ha resistit i, a sis segons per al final, Bernat Yeste ha marcat a porteria buida des del seu camp perquè el Calafell no tenia porter. Encara hi ha hagut temps per una altra falta directa, transformada pel mateix Yeste com a penal. Encara sort, perquè el Caldes també ha guanyat i un empat hauria eliminat l'Igualada. IGUALADA RIGAT:Guillem Torrents, Uri Llenas, Tety Vives, Roger Bars, Marc Carol -equip inicial- Nil Cervera, Gerard Riba, Bernat Yeste i Aleix Marimon PARLEM CALAFELL: Marc Solans, Arnau Xaus, Humberto Mendes, Martí Casas, Sergi Miras -equip inicial- Oriol Palau, Jordi Ferrer, Borja Espinosa i Curro Fernández ÀRBITRES: Díaz i Sánchez GOLS: 1-0 Marimon min 15, 1-1 Casas min 19, 2-1 Tety Vives min 23, 2-2 Casas min 23, 3-2 Riba (fd) min 33, 4-2 Yeste min 50, 5-2 Yeste (fd) min 50