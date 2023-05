Sis partits en tres eliminatòries. És el dur camí que encara haurà de fer amb èxit el Covisa Manresa si vol finalitzar la temporada amb l'ascens a Segona Divisió. I tot comença aquest dissabte, a les 18.15 hores, amb la visita a un Cerdanyola a qual va arrabassar la segona posició del grup 3 de Segona Divisió B en l'últim moment.

La bona notícia per jugar al feu vallesà ha arribat amb la recuperació del porter Sergio Arriero, al qual havien pronosticat dues setmanes d'absència per una lleugera distensió dels lligaments d'un genoll. La normativa de la post-temporada permet convocar fins a catorze jugadors per als partits, motiu pel qual el tècnic Borja Burgos té marge de maniobra.

Així, en el partit d'anada, el Covisa haurà d'aconseguir un resultat que el permeti afrontar amb garanties el duel de tornada de la setmana que ve al Pujolet. Els antecedents fan vaticinar força gols, ja que a la pista del Cerdanyola, els bagencs van caure per 5-3, en un duel marcat per les expulsions. En la tornada, a casa, l'avantatge va ser de 7-2. No fa falta dir que aquests marcadors es signarien ara mateix i va ser precisament aquest average particular el que va provocar que el Covisa quedés a davant del seu rival actual. Aquest és un avantatge que pot ser important, ja que si hi ha empat en la diferència de gols de tots dos partits i la igualada es manté després d'una pròrroga de dues parts de tres minuts, no hi hauria llançaments de penal, sinó que el conjunt més ben classificat, en aquest cas el Covisa, passaria ronda.

Vint-i-quatre aspirants per a tres places

Aquest cap de setmana és quan comença la cursa de 24 equips per obtenir un dels tres bitllets per jugar a la segona categoria del futbol sala estatal la temporada que ve. Per això fa falta vèncer en tres eliminatòries seguides, la qual cosa serà de tot, menys fàcil. Si supera el Cerdanyola, el Covisa haurà de sortir fora de Catalunya amb total probabilitat per jugar la següent ronda. De fet l'únic equip català, a part dels dos citats, que disputa aquestes fases és el Natació Sabadell, quart classificat del grup del Covisa, que jugarà contra el primer, el Gasifred Eivissa, amb la tornada a fora.