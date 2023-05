El Grup Via CB Artés va acomiadar el curs 2022-2023 amb derrota a Castellar per 71-65. Un matx en el qual cap dels dos conjunts es jugava res més que l'orgull de sumar una victòria més i tancar l'any amb triomf, ja que els bagencs eren sisens amb tota seguretat, mentre que els del Vallès ja havien signat el descens matemàtic.

Tot i les diferències a la taula classificatòria, els dos equips van mostrar un nivell molt igualat en els primers compassos del matx. Els bons moments en atac mantenien els artesencs al partit, però la irregularitat en defensa no els deixava assolir el control del ritme del duel. A la represa, els locals van sortir amb molta empenta, i el plantejament d'una defensa zonal va encallar l'encert bagenc, que trobava bones opcions per a resoldre els atacs, però no aconseguia convertir els llançaments alliberats. A partir d'aleshores, els del Bages van haver de remar en contra tota l'estona, i tot i posar-se per davant a l'inici del darrer període, van acabar cedint l'onzena derrota de la temporada.

L'Artés tanca una temporada en la qual els ha mancat un punt per a competir per una posició més alta a la classificació final de Copa Catalunya.