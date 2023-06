L'Eibar ha informat de la renovació de quatre jugadores per afrontar el seu retorn a la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení estatal, entre les quals hi ha la portera igualadina Noèlia Garcia. A part d'ella, també continuaran a l'equip d'Ipurua la sud-africana Noko Matlou, la brasilera Jujuba Cardozo i la jugadora originària de les Bermudes Kenni Thompson.

Garcia ja va jugar dues temporades a la divisió més important amb l'Eibar, en una de les quals va tenir una important lesió, justament la del descens, i ara torna després que el conjunt blaugrana aconseguís l'ascens en un partit determinant contra el Granada fa un parell de setmanes. Als seus 30 anys intentarà ser un puntal per al seu equip amb l'objectiu clar d'evitar el descens.

Amb aquesta confirmació, seran sis les jugadores de les nostres comarques, almenys per ara, que disputaran la propera edició de la Lliga F. Una d'elles és la sesrovirenca Jana Fernández, qui ja és a Eindhoven, formant part de la plantilla del Barça que dissabte afronta la final de la Lliga de Campiones contra el Wolfsburg. A més, hi haurà la monistrolenca Núria Mendoza i la santfruitosenca Paula Fernández amb el Llevant, conjunt que disputarà la prèvia de la Champions la temporada que ve i, si no hi ha canvis, les jugadores del Levante las Planas Júlia Mora, de Sant Vicenç de Castellet, i Laura Martínez, de Vilanova del Camí.