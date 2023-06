El corredor igualadí Marc Ollé i el cabrianès Lluís Ruiz són els únics representants catalans que aportarà l'equip estatal als Campionats d'Europa de curses de muntanya, que es disputaran el mes que ve a Gusinje (Montenegro). Tots dos ja van ser primer i tercer en la cursa que va determinar que l'equip català fos campió estatal per autonomies i han entrat en la llista per a la competició, que es farà el 15 de juliol.

A part de guanyar la cursa de l'estatal, la Trencacims de Paüls, Ollé lidera la Copa d'Espanya de curses de muntanya que espera guanyar definitivament en la cursa que es farà el proper octubre a Ceuta.

Per la seva banda, Ruiz ha estat convocat per criteri tècnic de la mateixa federació després del seu bon paper en l'estatal i als bons resultats en curses anteriors com la passada Camins dels Matxos. La cursa montenegrina tindrà 50 km. i 4.400 metres de desnivell positiu.