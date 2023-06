El Bàsquet Manresa disposarà d'un equip filial de cara a la temporada que ve que disputarà la Supercopa, la competició que ha creat la Federació Catalana de Bàsquet i que s'inserirà entre l'actual Copa Catalunya i la Lliga EBA. Així ho han confirmat fonts del club a Regió7, en un moviment que servirà als bagencs per disposar d'un conjunt que serveixi de sortida, almenys temporal, a alguns dels jugadors que la temporada passada eren júniors de segon any.

Aquesta nova competició, en principi, ha d'estar formada per catorze equips, tant en la competició masculina, com la femenina. En la primera, acollirà equips que hagin baixat de la Lliga EBA, com és el cas del Tenea CB Esparreguera, i d'altres que hagin disputat les fases d'ascens a Lliga EBA, com va ser el Nou Bàsquet Olesa. En categoria femenina també la jugarà el Manresa Club Bàsquet Femení, que fa unes setmanes va jugar la Final Four per accedir al Campionat d'Espanya, el que podia donar accés a Lliga Femenina 2. Per contra, continuaran a Copa Catalunya el Grup Via CB Artés i el Terra Endins Vilatorrada en els nois i l'Events Igualada, acompanyat dels ascendits Petropintó Asfe Sant Fruitós i Nou Bàsquet Olesa en la femenina.

Des de fa unes temporades, el Bàsquet Manresa està intentant disposar d'un filial com a formació vinculada. Va intentar obtenir una plaça a la Lliga EBA, però no li ha estat possible. Amb aquest moviment, l'interès serà per ascendir aquest equip filial al torneig depenent de la federació espanyola i així tenir els jugadors a prop, sense necessitat de vincular-se a un altre club, com ha passat els darrers anys amb el Martorell, amb l'Artés o la passada campanya amb el Mollet, que ha quedat últim classificat de LEB Plata i al qual encara estaven adscrits Steinbergs i, fins a mitja campanya, Sagnia.