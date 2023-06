El preu de les entrades per al possible debut de Lionel Messi amb l’Inter Miami supera els 1.000 dòlars a les plataformes de venda ‘online’ després que l’amo del club, Jorge Mas, esmentés el partit del 21 de juliol al DVR PNK Stadium contra el mexicà Cruz Azul com a possible data de la seva estrena.

L’Inter Miami està enfonsat en l’última posició de l’Est de l’MLS i acumula sis derrotes consecutives, però l’entusiasme a la ciutat és màxim i l’expectació per l’arribada de Messi, que es podrà incorporar al seu nou club el 5 de juliol, ha disparat els preus de tots els partits de l’equip fins al final de la temporada. Al cap de pocs minuts que s’anunciés el fitxatge de Messi, que va arribar el 7 de juny, el preu de les entrades per al partit de la Leagues Cup entre l’Inter Miami i el Cruz Azul va passar de prop de 40 dòlars a superar-ne els 500, però ara ja no queden bitllets per menys de 1.100 dòlars a la plataforma de revenda Vivid Seats. A la plataforma SeatGeek, l’entrada més barata es venia per 1.060 dòlars aquest dimecres al matí, mentre que a GameTime, els bitllets es venien per un mínim de 1.030 dòlars. 19.000 espectadors El DVR PNK Stadium, ubicat a Fort Lauderdale, a uns 50 quilòmetres de Miami, té aforament per a 19.000 espectadors i el club té previst fer unes obres en les quatre setmanes vinents per incrementar-lo a 22.000. I és que, tot i que sigui poc probable que Messi debuti abans del 21 de juliol, també es va registrar un notable augment de preus per al partit del 15 de juny al camp del Saint Louis, amb les entrades més barates en venda per més de 140 dòlars. Tots els partits de l’Inter Miami fins al final de la temporada present tenen preus disparats i, per exemple, un seient al Banc of California Stadium de Los Angeles per veure el LAFC-Inter Miami del 3 de setembre costa un mínim de 400 dòlars.