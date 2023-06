Mentre les imatges de jugadors que gaudeixen de les vacances ja omplen els comptes d’instagram i de twitter, la temporada 2022-23 tot just s'ha acabat aquesta nit amb la resolució de l’última incògnita pendent: l’Eldenc serà el curs vinent equip de la Lliga Smartbank, la 2a Divisió, després de superar el Real Madrid Castilla -botxí del Barça Atlètic en la primera ronda- a la darrera eliminatòria d’ascens.

El matx ha estat intens i ha requerit d'una pròrroga per atorgar la quarta plaça d’ascens de Primera RFEF a Segona Divisió. Després que el Racing Ferrol i l’Amorebieta pugessin de manera directe en guanyar al seus grups durant la lliga, l’Alcorcón es va sumar dissabte al grup en el pols contra el Castelló i l’Eldenc va completar el quartet anit en un pols frenètic.

En l’anada jugada a Valdebebas, el conjunt que dirigeix Raúl González, una de les glòries madridistes de les darreres dècades, i l’Eldenc van empatar a 1 gol. En la tornada disputada avui al Pepico Amat d’Elda, els blancs s'han avançat amb gols de Marín i Dotor, però Nieto ha escurçat distàncies abans d’arribar al descans. En el segon temps, Hernández ha empatat i ha forçat una pròrroga en que els locals tenien l’avantatge que l’equilibri en el marcador els servia per pujar perquè van fer millor paper que el Castilla en la lliga regular.

Però als 30 segons de començar el temps extra, l’Eldenc ha comès un penal que ha transformat Arribas (2-3). Els alacantins estaven obligats a tornar a posar les taules en l’electrònic si volien ser nou equip de Segona Divisió i ho han intentat fins que Ortuño ha convertit el 3-3 després d’una passada de Bernal.

En uns darrers minuts de molta intensitat i nerviosisme al camp i a les banquetes, el marcador ja no s'ha mogut més i l’afició d’Elda ha pogut festejar l’èxit del seu equip. La temporada 2023-24 jugaran en una Lliga Smartbank on hi van caure, procedents de Primera, l’Elx, l’Espanyol i el Valladolid.