El CE Manresa jugarà per tercera temporada consecutiva el Torneig Històrics, un dels més tradicionals de la pretemporada a Catalunya, en el qual intentarà superar el subcampionat de la passada edició. L'equip que entrenarà Xavi Corominas compartirà cartell, a més, amb onze equips, cinc dels quals també seran al grup 3 de Segona RFEF durant la temporada.

Així, la resta de formacions seran l'organitzador, el Martinenc, a part del Júpiter, el Sants, la Montañesa, el Castelldefels, L'Hospitalet, el Sant Andreu, l'Europa, el Cerdanyola, el Badalona i el Terrassa. Justament amb els egarencs va perdre el Manresa la final del torneig l'any passat.

Una altra de les novetats és que no es jugarà a l'habitual camp del Guinardó, que està en obres. Els partits seran al Nou Sardenya, el camp de l'Europa, de dimensions més grans i que, per tant, pot afavorir els equips de superior categoria, com els manresans.

El torneig començarà el proper 31 de juliol i durarà fins al 6 d'agost i s'espera que els partits més importants puguin ser retransmesos per la Televisió de Catalunya.