Les localitats de Puigcerdà, Alp i Fontanals acolliran del 18 al 21 d'octubre l'edició d'enguany del FIM Vintage Enduro Trophy, la versió per a motos clàssiques dels Sis Dies Internacionals d'Enduro (ISDE), que van recalar per primer cop a l'estat espanyol el 1985 en terres ceretanes. La competició reuneix motos d'entre la dècada dels 70 i inicis dels 90 i reuneix antics corredors que van contribuir a fer gran l'esport de l'enduro, així com altres pilots que s'hi vulguin apuntar.

Al marge del Mundial d'EnduroGP, la gran cita de la temporada d'aquesta modalitat del motociclisme son els Sis Dies Internacionals, que durant una setmana apleguen els millors pilots del món en un format de torneig de seleccions estatals. Els ISDE es van celebrar per primer cop a Espanya l'any 1985, fa gairebé quatre dècades, i l'epicentre d'aquella moguda va ser Alp. Ara, els termes municipals de la localitat ceretana i la veïna Fontanals seran els escenaris de les especials del FIM Vintage Enduro Trophy, que tornarà a la comarca pirinenca el brogit de l'enduro, en aquesta ocasió en la disciplina de motos clàssiques. El campionat tindrà tres categories: el Vintage Veterans Trophy per equip nacionals de tres pilots, tots majors de 50 anys; el Vintage Silver Vase Club per equips de tres integrants majors de 40 anys; i el Vintage Women Club Team, para tres corredores majors de 25 anys a 1 de gener del 2023. També s'hi pot participar a títol individual, i les motos es divideixen en cinc categories equivalents a cinc períodes corresponents entre 1975 i 1991. L'organització anirà a càrrec del Moto Club Cerdanya i la Federació Catalana de Motociclisme, amb el suport de la Real Federación Española de Motociclismo. "Volem transmetre el nostre més sincer agraïment a totes les persones i institucions que han demostrat interès i que han contribuït a reactivar aquest esdeveniment", explica la Catalana en un comunicat: "la dedicació i compromís de totes les parts han estat fonamentals en aquest procés. Estem segurs que el Vintage Enduro Trophy de La Cerdanya serà tot un èxit i animem tots els amants d’aquest esport a participar i presenciar en viu aquest gran esdeveniment en un indret tan idíl·lic com és La Cerdanya".