El duel contra l'Stjarnan islandès que tindrà lloc el dimecres 6 de setembre a València serà el primer repte que afrontarà el Llevant en el camí per intentar ser a la fase de grups de la Lliga de Campions, competició per a la qual es va classificar amb tot mereixement en quedar tercer a la Lliga F per darrera només de l'intractable Barça i el Real Madrid. El conjunt que dirigeix José Luis Sánchez Vera tindrà una temporada més dues jugadores bagenques a les seves files: la defensa central Núria Mendoza, de Monistrol de Montserrat; i la migcampista Paula Fernández, de Sant Fruitós de Bages.

El Llevant és un històric del futbol femení que la temporada 2001-2002 es va convertir en el primer equip espanyol en disputar la Champions. Des d'aleshores, el club de la capital valenciana ha pres part en tres edicions de la competició continental, la darrera de les quals el curs 2021-22. El conjunt mediterrani va superar el Celtic i el Rosenborg i va perdre la darrera eliminatòria prèvia contra l'Olímpic de Lió.

Les llevantines, amb Mendoza ja les seves files després de fitxar procedent de la Reial Societat, van caure per 1-2 al Ciutat de València i pel mateix resultat a la localitat francesa. Posteriorment, el Llevant va fer un mal inici a la Lliga i va quedar fora de les places europees, mentre que el Lió va anar millorant les seves prestacions fins proclamar-se campió per vuitè cop en la final disputada a Torí contra el Barça.

Per ser a la fase de grups de la Champions 23-24, el Llevant necessita superar primer el Stjarnan en el duel que tindrà lloc el dia 6 de setembre a València. Si supera el partit, tres dies després jugarà contra el vencedor del Twente (Països Baixos)-Sturm Graz (Àustria) amb una plaça per a la segona eliminatòria en joc. Per a Paula Fernández serà la primera aparició a la Champions.

Pressumiblement, el Llevant que capitaneja la golejadora Alba Redondo és la favorita per avançar a una segona i darrera ronda on entrarà en joc el Real Madrid i on es podria trobar amb equips com Wolfsburg -vigent subcampió-, Manchester United, PSG, Juventus i Arsenal. El sorteig de la segona ronda, que també es jugarà amb el format de Final a 4 a partit únic, se celebrarà el 15 de setembre i els partits els dies 10/11 i 18/19 d'octubre.

La fase de grups, per a la qual ja estan classificats els campions de les quatre grans lligues -Barça, Bayern, Chelsea i Lió-, se sortejarà el 20 d'octubre i, a causa de la disputa del Mundial aquest estiu, començarà més tard del que és habitual, els dies 14 i 15 de novembre, i anirà fins a finals de gener. La final de la Champions 2024 tindrà lloc el 24, 25 o 26 de maig a l'estadi de San Mamés, a Bilbao.

L'equip perd dues internacionals i en guanya una

A dia d'avui, el Llevant 2023-24 registra més baixes que altes. José Luis Sánchez Vera tindrà a les seves ordres la internacional Anna Torrodà, una jugadora formada al Barça i l'Espanyol que va ser campiona d'Europa sub-18 i ja ha debutat amb l'absoluta. La jugadora, de 23 anys, actua al mig del camp però també pot jugar de central.

Per contra, dos puntals de l'equip granota com la portuguesa Tatiana Pinto i la suïssa Viola Calligaris, que marxa al PSG, no han renovat els contractes que van vèncer el 30 de juny. Carol Férez, Tyler Toland i Júlia Aguado també causen baixa. Tant Mendoza com Fernández tenen contracte fins al 30 de juny de 2025.