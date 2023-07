El Manresa Club Bàsquet Femení busca famílies o bé particulars, preferentment dones que visquin soles, per acollir dues de les seves jugadores. Es tracta de la senegalesa Marième Diallo, de 18 anys, i de la suïssa Sanaé Agune, de 15, que ja fa anys que juguen amb els equips del club bagenc.

Les famílies que les acollien fins ara no poden seguint-se'n fent càrrec i per això es busca un relleu, tant per totes dues juntes, com per separat. Estan totalment adaptades al país i parlen català, tot i que la seva llengua d'origen és el francès. Tothom qui hi estigui interessat pot escriure a social@manresacbf.com.