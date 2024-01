El futbolista uruguaià Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona, ha afirmat aquest dijous que "no s'ha de retreure res" al seu jove company Lamine Yamal, tot i els dos errors clau durant els quarts de final de la Copa del Rei, ronda en què els culers han estat eliminats després de perdre per 4-2 en la visita a l'Athletic Club.

"Té 16 anys. És una pena que hagi errat aquestes ocasions, però no se li ha de retreure res. Té 16 anys, el millor per a ell és que vindran molts gols més durant tota la seva carrera. Em quedo amb que ha encarat, ha corregut i ha estat molt important per a nosaltres", ha declarat Araujo a RTVE.

"La veritat, és trist perdre aquest partit i quedar fora de la Copa, perquè volíem lluitar per aquest títol. Hem jugat contra un gran rival al seu camp i la gent sempre empeny. Però em quedo amb que hem competit, hem tingut moltes baixes...", ha opinat el defensa uruguaià.

"Hem demostrat caràcter, però ens ha faltat aquest gol a la pròrroga. Ens ha faltat potser ser una mica més intel·ligents, perquè ens ha faltat un minut per acabar el primer temps [de la pròrroga]. Però bé, em quedo amb que l'equip ha lluitat, amb gent jove, i ho hem donat tot", ha reiterat.

Araujo ha indicat que l'equip blaugrana "ha de continuar lluitant". "Tenim dues competicions més, tenim la Lliga, tenim un partit important amb el Nàpols en Champions, tenim partits a casa... Hem de continuar i anar amb bones sensacions. Queden dos títols i lluitarem fins al final per aquesta samarreta", ha insistit finalment.