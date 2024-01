Manresa acollirà la 13a Festa del Futbol Català. Es tracta de la cita anual que organitza la Federació Catalana de Futbol (FCF) en què es disputen totes les semifinals i finals del Campionat de Catalunya de futbol amateur i del futbol base i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala en les categories de base. Manresa succeirà Martorell, que ha organitzat 8 edicions de les 12 celebrades fins ara. La decisió la va prendre la Junta Directiva de la FCF en la seva reunió de dimecres, segons ha pogut saber Regió7.

El regidor d’Esports Anjo Valentí va explicar a aquest diari que «ho vam demanar perquè Manresa no l’havia organitzada mai i per fer-ho coincidir amb la Ciutat Europea, i ens consta que aquest segell hi ha ajudat molt».

En efecte, fonts de la Federació Catalana de Futbol van reconèixer que entre els arguments aportats per la candidatura de Manresa «ha influït positivament el fet de ser durant tot l’any 2024 Ciutat Europea de l’Esport».

L’Ajuntament de Manresa va presentar la candidatura a l’organització de la Festa del Futbol català divendres. La decisió es va oficialitzar en una reunió entre el regidor d’Esports, Anjo Valentí, la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, el president de la Pirinaica FC, Manuel Artero, el president del Covisa Manresa Futbol Sala, Pere Joan Pusó, i el delegat i directiu de la FCF al Bages, el Berguedà i la Cerdanya, Esteve Olivella. Les tres entitats han enviat cartes de suport a la FCF per avalar-ne la candidatura.

«Hem fet un equip molt potent, entre la delegació de la Federació que ostento, els clubs que seran seus del campionat i l’Ajuntament», va manifestar Olivella, qui també es va mostrar «molt content» perquè Manresa aculli la Festa del Futbol Català.

Olivella va valorar que «es tracta de l’acte més potent dels que organitza la Federació Catalana de Futbol» i es va mostrar «molt content» que se celebri a Manresa, fet que «converteix la ciutat i la comarca i la seva àrea d’influència en una referència», va afegir.

A l’anomenada Festa del Futbol Català es disputen totes les semifinals i les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol amateur i de futbol base i les finals de la Copa Catalunya de Futbol base. Les categories de base van des dels benjamins, amb les subcategories en funció de les edats, fins als juvenils, masculines i femenines. Això vol dir minibenjamí, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Els partits començaran el divendres dia 7 de juny i s’acabaran el diumenge dia 9 de juny. Les seus dels partits proposats són l’Estadi Municipal El Congost i el camp de la Pirinaica FC, pel que fa al futbol, i els pavellons del Nou Congost i del Pujolet, pel que fa al futbol sala.

Els partits gaudeixen de la cobertura televisiva a través de les retransmissions d’Esport 3 i del canal de televisió de la Federació Catalana.

El regidor d’Esports va valorar que els campionats portin a Manresa «entre 3.000 i 4.000 persones durant tres dies», entre esportistes, tècnics i familiars. «Ens posa al mapa per a poder acollir futurs esdeveniments esportius i convertir-nos en capital esportiva del país», va destacar Anjo Valentí.

El regidor d’Esports considera que «aquest serà un dels actes més importants de la programació de la Ciutat Europea».

L’àrea esportiva de la FCF estudiarà a partir d’ara la distribució dels partits i els aspectes tècnics i logístics que hauran de resoldre.

En aquest sentit, la peculiaritat de Manresa respecte del que passava fins ara a Martorell és que tant els dos camps de futbol com les dues pistes de futbol sala que fan falta per poder ser seu de la Festa del Futbol Català no estan situats l’un al costat de l’altre. «No és un inconvenient, però l’àrea esportiva haurà de trobar-hi solucions», van afirmar les fonts de la FCF.

A banda de la competició, al voltant de la Festa del Futbol Català s’acostumen a fer activitats paral·leles. A la 12a edició celebrada l’any passat a Martorell, per exemple, es van fer un clínic d’entrenadors de futbol sala, un clínic d’àrbitres de futbol sala, un desafiament de porters de futbol sala i una cloenda dels campionats per part de les seleccions catalanes de futbol sala.

A Manresa, també està previst que s’hi facin activitats paral·leles, segons va afirmar Valentí, que compta en involucrar-hi la resta de clubs de futbol «no només com a espectadors, sinó que volem que hi participin activament».