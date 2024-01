El Manresa CBF es va imposar amb solvència al Samà Vilanova. Un triomf que va acabar d’esvair els dubtes entre les jugadores del conjunt manresà, que van recuperar les bones sensacions al seu pavelló davant d’un rival que gairebé en tot moment van saber dominar a plaer.

El nivell defensiu de sortida de les jugadores entrenades per Marc Rovirosa va ser gairebé excel·lent. Les accions d’u contra u, les preferides per les vilanovines per a generar avantatges, no eren efectives i la defensa coral s’imposava. En atac, en canvi, les manresanes trobaven bones situacions de llançament, que donaven un primer avantatge a les locals.

El segon període va estar marcat per una davallada en l’agressivitat de les manresanes, que patien per a aguantar amb solvència les accions individuals de les visitants. El ritme ofensiu, però, no patia, i l’elevat percentatge d’encert després de bones accions ofensives feia estèril l’esforç visitant per a posar-se per davant a l’electrònic del Nou Congost.

A la represa, i malgrat un primer parcial favorable a les vilanovines, les de la capital del Bages van recuperar el to defensiu. Una millora que també va suposar un augment en les accions en transició favorables a les jugadores dirigides per Rovirosa, que es van escapar definitivament al marcador, situant vint punts de marge al final del tercer període.

La diferència ja era insalvable per a les visitants, que van abaixar els braços ràpidament, i el darrer període va ser de tràmit. El triomf retorna les bones sensacions a les jugadores manresanes, que aquest cap de setmana entomen un partit important a la pista del tercer classificat, l’Hospitalet.