Moments de canvis al Club Bàsquet Llívia - Puigcerdà. Lluís Lupión Requena (Sallent, 1993) deixarà de ser president de l'entitat el pròxim 30 de juny després de quatre anys en el càrrec. També marxarà Francesc Senpau, director tècnic, i l'equip Únics, format per persones amb diversitat funcional, quedarà desvinculat del club. En el cas de Lupión, plega, segons ha explicat a Regió7, per "desgast institucional" i amb algun retret: "Hem posat el club en el mapa", diu, tot i que a la vegada afegeix: "Ens hem sentit menyspreats per les institucions".

El bagenc va arribar a Llívia el 2019 com a jugador i un any després va assumir el càrrec de president en un moment delicat per a l'entitat: "Ningú s'atrevia a assumir la càrrega", recorda. En quatre anys, però, la situació s'ha revertit i ara en fa un balanç positiu: En l'àmbit econòmic, afirma que "hem augmentat el pressupost del club i les aportacions privades considerablement". De fet, assegura haver passat de rebre 2.000 euros a 30.000 en patrocinis. I en els àmbits esportius i socials, destaca que "som el club esportiu amb més federats de la Cerdanya, tenim prop de 160 esportistes". Aquesta temporada tant l'equip sènior masculí com el femení militen a 2a territorial i l'equip base va de pre-mini a júnior.

Sobre el desgast, Lupión explica que "han faltat mans" i la junta ha tingut poc suport institucional. Amb el creixement del Llívia, les administracions han reduït l'ajuda, apunta, i diu que això demostra que "hi ha poc sentiment de comunitat, és lamentable". L'encara president també confessa sentir-se dolgut per la circulació d'informacions falses en l'entorn del club i el poc reconeixement que ha tingut l'esforç que hi han dedicat. "Hem sigut honestos, fidels i treballadors", remarca. En canvi, agraeix la confiança dels patrocinadors i el tracte rebut per clubs de fora de la comarca.

Dards cap al Club Poliesportiu Puigcerdà

Lluís Lupión, tal com ha explicat a Regió7 i ha expressat obertament a X, també tancarà la presidència molest i crític amb les demandes del Club Poliesportiu Puigcerdà, entitat sense ànim de lucre que gestiona en concessió privada el pavelló públic de Puigcerdà, on entrenen alguns equips del CB Llívia. A l'origen del malestar hi ha que, el 2011 el Llívia va absorbir la secció de bàsquet del Poliesportiu Puigcerdà, el Bàsquet Puigcerdà, amb l'acord de mantenir una contraprestació econòmica. Lupión diu que aquesta subvenció "es va retirar fa tres anys sense previ avís i amb el pretext que no totes les nostres famílies eren sòcies del Club Poliesportiu". "No fan aportacions econòmiques i, a més, pretenen que els nostres jugadors paguin la quota de soci del C.P. Puigcerdà", denuncia, i creu que es tracta d'una "bajanada" exigir el pagament d'una tarifa en tractar-se d'una instal·lació pública amb una concessió privada. Davant d'aquesta situació, el club es planteja assumir el cost de les quotes i si s'ha de continuar duent a terme activitat a les instal·lacions de Puigcerdà.

Enric Gallart, gerent del Club Poliesportiu Puigcerdà, ha explicat a Regió 7 que l'aportació econòmica que atorguen des de l'entitat "va dirigida a seccions internes del club". D'aquesta forma, assegura que la subvenció es va mantenir als CB Llívia durant onze anys, però finalment es va retirar, ja que "no s'havien acordat terminis". Quant a l'obligació de pagar la quota de soci, Gallart afirma que "tots els clubs externs que utilitzen les nostres instal·lacions ho fan".

La data escollida de Lupión per deixar el càrrec serà el 30 de juny i es mostra obert a formar part de la gestió d'una altra entitat esportiva en la part econòmica, expansiva i digital. El CB Llívia ja treballa a trobar un relleu. Quant a la marxa de Cesc Senpau, en un comunicat s'ha acomiadat recordant que ha dedicat 24 anys de la seva vida al Llívia durant els quals s'ha passat de tenir 6 equips en competició a 11, d'1 equip femení federat a 5, recuperar el sènior masculí i crear el femení, entre altres assoliments. Tanmateix, desitja una nova època plena d'encerts i noves energies.