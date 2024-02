“Deixeu-vos de romanços, hem de guanyar!” Aquest podria ser un bon resum de l’ambient que hi havia aquest migdia en una tapería a un quart d’hora a peu del Martín Carpena, punt en què han dinat una cinquantena d’aficionats del Manresa i al qual ha assistit Regió7.

La frase la hi han recordat a l’exjugador del Bàsquet Manresa Luis Blanco, i ha servit perquè els altres dos exjugadors d’aquell equip que l’any 1984 va pujar l’equip de la Primera B (l’equivalent a l’actual LEB) a l’ACB Javier Jerry Herranz i Jordi Planell que hi havia compartint taula amb els aficionats li recordessin el caràcter guanyador que treia quan els partits es complicaven o bé semblava que no els podrien guanyar de cap de les maneres.

L’esperit que impregna el Baxi Manresa actual, hereu de les desenes d’anècdotes i experiències que Blanco, Herranz i Planell han anat explicant durant el dinar. Els viatges en autocar, el fred de Manresa que a Herranz el feia vestir amb sis o set capes de roba “i ni així”, o les vegades que s’havien hagut de dutxar amb aigua freda, “si les canonades no s’havien glaçat”, ha puntualitzat Blanco. O la broma que li van fer a un delegat de l’equip en el seu primer viatge en avió.

El segon punt de trobada ha estat el Parc Litoral, a tocar del Pavelló. La cinquantena d’aficionats que eren al dinar ja s’han convertit en unes tres-centes. Ernest Centelles, l’ànima de la Grada d’Animació, ja teia el bombo que li ha deixat l’afició de l’Unicaja. I tots junts, han anat en marea vermella cap al túnel d’entrada dels autocars dels equips.

Aviat ha arribat un autocar blanc amb el cartell del Baxi Manresa enganxat al parabrisa. I els crits de Resa, Resa i els càntics propis dels grups d’animació del Manresa que ja s’havien sentit durant tot el curt trajecte fins al Martín Carpena han convertit aquella entrada a les estranyes del pavelló en un mini Nou Congost a l’aire lliure.

La confiança en què la victòria és possible, per més diferència de pressupost i qualitat individual i amplitud de plantilla que hi hagi entre Baxi Manresa i FC Barcelona, és màxima. La referència als dos partits disputats aquesta temporada en la Lliga és vàlida. “Diumenge, amb un millor inici i amb més encert en les cistelles fàcils que es van errar en moments decisius, haguéssim guanyat”, opinaven. “El Barça va ensenyar que ens respecta i que contra nosaltres no les té totes”, afirmaven també.

No se sap amb exactitud quants aficionats dels Manresa hi haurà al Martín Carpena. Els càlculs són difícils de fer. Però, en el que confien és que, “sobretot si el partit és igualat, que totes les aficions animin el Baxi i que siguem majoria”, deien. De moment, el que és segur és que alguns aficionats de l’UCAM Múrcia, que també van de vermell i han venut les seves entrades a alguns manresans que no en tenien, i els de l’Unicaja amb què han coincidit, els faran costat.

“I si es perd, felicitarem el rival i tornarem cap a casa a entrenar”, va dir el tècnic Pedro Martínez. Els aficionats del Baxi es quedaran a Màlaga i assistiran a les semifinals de dissabte i a la final de diumenge per seguir gaudint de la festa del bàsquet. Com en Toni i la seva família i amics que van comprar les entrades al novembre perquè pensaven venir-hi encara que el Baxi no s’hi classifiqués.