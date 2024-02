Els partits bons van ser els dels quarts de final. Les dues semifinals no han tingut color. No n’havia tingut la del Madrid contra el València Basket i encara menys n'ha tingut la del Barça contra el Lenovo Tenerife, a qui ha vençut per 108-81, després de trencar el partit al segon quart amb un parcial de 40-6 que establia un nou rècord a la Copa de punts anotats.

Això sí, un primer quart completament travat, que s'ha jugat al ritme que li convenia al Tenerife. Però, per a això, ha calgut que Txus Vidorreta fes entrar Marcelinho Huertas. Era el minut 5’51” i el Barça dominava per 9 a 3, després d’una sortida fulgurant amb un parcial de 7 a 0, amb un Parker entonadíssim. Huertas s'ha quedat la pilota i ha alentat el joc i el Tenerife ha aconseguit un parcial de 2 a 13, a 1’53’’ quan Roger Grimau ha hagut de demanar un temps mort per reactivar l’atac dels seus, que havien quedat absolutament bloquejats. Ho ha aconseguit, perquè el Barça ha tornat a veure cistella, tot i que un triple a l’últim segon de Guy li ha donat un desavantatge mínim de 2 punts. Si abans el Madrid havia resolt la seva semifinal en el tercer quart, el Barça ho ha fet en el segon en què ha clavat al Tenerife un 40 a 6 demolidor, amb una sèrie de 7 de 10 triples, un 70% d’eficàcia, indefensable. Amb els 40 punts assolits, el FC Barcelona ha establert un nou rècord de puntuació en un sol surt, en superar els 38 que tenia el Madrid. I això que Vidorreta ha provat la jugada del veterà Huertas, un altre cop. Ben aviat, just amb 40 segons disputats i després que dues jugades consecutives d’un 2 +1 situessin un 19-16 per als blaugrana i que es veiés que el partit agafava la intensitat i la velocitat que pretenien. No se n'ha sortit. Les diferències han augmentat a cada atac i de tres a tres, fins a la màxima de +30 amb què ha arribat al descans. L’únic perill que hi ha hagut a la tornada dels vestidors és que el Barça es deixés anar. No ha succeït. Els blaugrana s'han dedicat a gestionar l’avantatge, sense deixar espai a que els tinerfenys es poguessin imaginar ni per un moment que podien canviar el signe d’una semifinal completament decidida. El partit ha predut tot l’interès i tothom a la pista tenia ganes que passés avall el més aviat possible. Per això les aficions de la resta d’equips s'han dedicat a cantar els seus himnes. Mentre ha durat l’emoció, el pavelló ha estat majoritàriament, més que contrari, hostil al Barça molt clarament, cosa que no havia passat abans contra el Madrid. Tot i que, en un moment en què els del Tenerife han respost els culers amb insults, la reacció de la resta va ser cantar allò de que n’estan fins al capdamunt de Barça i Madrid. Un senyal de quin ambient hi haurà aquest diumenge a la final contra el Madrid. Entre el primer i el segon quart, s'ha reconegut la trajectòria esportiva de Rodrigo San Miguel, exjugador del Baxi Manresa entre cinc altres equips de la Lliga ACB. Hi va jugar 17 temporades, amb 527 partits, 3.041 punts anotats i 1.445 assistències donades