El Covisa Manresa ha llançat un abonament especial per afrontar el tram final i decisiu de la temporada. Donarà dret a veure els quatre darrers partits de Lliga, en què visitaran el Pujolet el segon, el tercer, el quart i el cinquè classificats, i els del play-off. El cost d’aquest abonament és de 10 euros i la Junta directiva del club i el cost tècnic confien que sigui prou atractiu per omplir el Pujolet en el tram final i més decisiu de la temporada de cara a les seves aspiracions d’ascens a la Segona Divisió A del futbol sala espanyol.

El Covisa Manresa lidera la classificació del Grup 3 de la Segona B, amb 2 punts d’avantatge sobre l’Sporting La Nucia. Queden 8 jornades per acabar la lliga i té a tocar la classificació matemàtica per al play-off, per tercer any consecutiu. Li porta 19 punts al cinquè classificat amb 24 punts per jugar-se. Però, l’objectiu que sempre ha manifestat el cos tècnic i la directiva és el d’acabar entre els dos primers per garantir-se la tornada a casa en la primera eliminatòria. Aquest dissabte al Pujolet els manresans tenen una oportunitat de gairebé garantir-se la segona plaça. Reben el Marlex Mataró, tercer classificat a 7 punts de distància. Una victòria manresana «allunyaria els mataronins a 10 punts, que podrien ser definitius per assegurar el segon lloc», valoren des del Covisa Manresa.

En el partit de la primera volta, el Covisa va treure un empat de la seva visita a la pista del Mataró. Va ser un partit que els manresans van tenir perdut. Van anar-se’n als vestidors perdent per 4 a 1. Que van arribar a tenir guanyat. A la segona part, van remuntar i van entrar a l’últim minut guanyant per 4-5. I que van acabar empatant en encaixar un cinquè gol al minut 40. Tot i la trajectòria irregular dels mataronins, han empatat 5 partits i n’han perdut 2, a l’última jornada van derrotar clarament l’Sporting La Nucia per 6 a 2, un resultat que va facilitar que el Covisa Manresa es posés líder.

El calendari del Covisa Manresa «és exigent», segons valora el club. Li queden quatre partits a fora i quatre a casa. Els de fora són de la part mitja baixa, sense aspiracions d’ascens i sense dificultats per mantenir la categoria. El FS Canet, l’Hospitalet Bellsport, l’Escola Pia Sabadell i el Natació Sabadell, a la darrera jornada. A casa, en canvi, rebran els quatre equips amb aspiracions encara de ficar-se en el play-off. Després del Marlex Mataró, visitarà el Pujolet el Cerdanyola FC, cinquè, el Picassent, quart, i a la penúltima jornada l’Sporting La Nucia, segon.