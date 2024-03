Després d'aixecar la Nations League, la selecció espanyola va acudir al Congrés dels Diputats en la seva ruta de celebració del títol. En l'hemicicle, la capitana Irene Paredes va reivindicar la inversió en l'esport femení i va demanar als dirigents més ajudes i protecció. Va ser a la sortida quan les jugadores de la selecció van rebre burles d'un grup de joves que els van cridar en repetides ocasions "un piquito, un piquito", en referència al petó sense consentiment de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durant el passat Mundial.

La majoria de futbolistes van optar per ignorar aquests càntics inapropiats. No obstant això, Missa Rodríguez, portera del Reial Madrid, es va girar ràpidament per a contestar amb contundència i un gest molt seriós: "No té gràcia això". Un gest que ha estat aplaudit pels usuaris de xarxes socials, que han manifestat el seu suport a la portera i el seu rebuig per les bromes que molts joves continuen fent sobre un assumpte molt delicat.