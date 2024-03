Un gol de Jordi Ferrer al minut quatre de partit va decantar la balança del derbi i va donar tres punts d'or a l'Atlètic Gironella davant del Navàs (1-0) en un partit on la pluja va ser protagonista i on els dos equips van oferir un duel intens per la pilota però sense grans ocasions. Amb aquest resultat, els locals trenquen la mala dinàmica de tres derrotes consecutives i tornen a la cinquena plaça, mentre que el Navàs veu com alguns dels seus rivals en la lluita per la permanència, com el Voltregà, el Sant Feliu de Codines o la Romànica, guanyen els seus respectius partits i es queda a un punt de la zona de descens.

L'inici va ser igualat, però no hi va haver massa temps abans que una jugada per banda esquerra deixés sol Jordi Ferrer davant del porter, que no va fallar i va anotar el que seria l'únic gol del partit als només quatre minuts de joc. Això va ser un gerro d'aigua freda per l'equip visitant, que es va refer i va començar a tenir més possessió de pilota, malgrat que l'aigua acumulada a la gespa per la pluja i la bona defensa de l'equip local feien molt difícil intentar aproximar-se a l'àrea, i només van poder crear perill amb algunes accions a pilota aturada. Els locals lluitaven i van gaudir d'opcions d'ampliar el marcador, però el resultat a la mitja part era d'1-0.

Al segon temps va tenir un guió molt similar, ja que cap dels dos equips s'acabava d'imposar del tot, malgrat que els navassencs, que anaven per darrere al marcador, eren qui tenien més control del partit. Les ocasions van escassejar per culpa de la pluja i el treball dels dos equips en defensa. Quan quedaven uns quinze minuts, els locals van tenir una opció per anotar el gol de la sentència, però l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc, despertant les crítiques de la banqueta gironellenca. Finalment, el marcador no es va moure més i els tres punts es van quedar a Gironella.