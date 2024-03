Txell Feixas, guanyadora del Premi Riudor de la Sant Fruitós Escola de Futbol

La periodista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Txell Feixas recollirà el Premi Riudor als Valors de l’Esport, que entrega la Sant Fruitós Escola de Futbol i que enguany arriba a la dotzena edició. Serà el divendres que ve, en un acte al teatre Casal Cultural, a les vuit del vespre.

Tal com explica l’organització, el motiu del premi és perquè «Txell Feixas ha mostrat en el seu segon llibre Aliades la valentia d’un grup de nenes del camp de refugiats de Xatila en desafiar el patriarcat i la negació dels drets de les dones, formant un equip de bàsquet i mostrant i transmetent els seus valors mitjançant aquest esport”, posant èmfasi en “la valentia de practicar-ho en un entorn en el qual no està ben vist que ho facin les dones, ni des del punt de vista social, ni tampoc des del polític”.

Precisament, aquests darrers dies, l’equip ha estat a Catalunya, on ha pogut jugar diversos amistosos amb equips catalans i aquest mes visitaran el pavelló de Fontajau, a Girona.

Tal com explica el comunicat de la SFEF, «la guardonada amb el Premi Riudor va viure en primera persona fa 10 anys el naixement d’aquesta iniciativa i ja en va fer alguna referència al seu primer treball escrit Dones Valentes i, passada una dècada, va tornar a Xatila i va poder viure i seguir novament, en primera persona, com s’havia desenvolupat aquesta iniciativa per explicar-la posteriorment a Aliades».

Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació

La periodista, que el passat gener va obtenir el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, destaca, segons el club de Sant Fruitós, per la seva «trajectòria prou coneguda com a enviada especial a diferents països islàmics i nombroses àrees de conflictes en aquests països com Beirut o la Franja de Gaza», i per ser «un exemple de periodisme rigorós, valent i compromès».

Txell Feixas, que serà present a l’acte per recollir el premi, succeeix l’escola de futbol popular La Caserna de Sabadell, que va rebre el reconeixement en l'última edició.