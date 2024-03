L’exblaugrana Arda Turan accepta un any de presó per haver defraudat prop d’1 milió d’euros entre el 2015 i el 2016

L’exfutbolista turc del Barça Arda Turan ha acceptat aquest dimarts una pena d’un any de presó per defraudar gairebé un milió d’euros mentre jugava al club blaugrana. L’esportista ha arribat a un acord amb la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que representa a l’Agència Tributària, i ha acceptat els fets i la pena davant d’un jutjat penal de Barcelona. El jugador no va declarar bona part dels seus ingressos en les dues temporades que va jugar a Barcelona. Després d’ingressar la quota d’IRPF defraudada el 2015 i 2016, Turan ha acceptat un any de presó i una multa del 65% de l’import defraudat. El pagament d’aquests 1,25 milions d’euros permetrà que no ingressi a presó.

Turan va jugar fins el juny del 2015 a l’Atlètic de Madrid i aleshores va ser traspassat al Barça, on va jugar dues temporades fins que va ser cedit a altres clubs europeus. No obstant el 2016 no va presentar l’autoliquidació per l’IRPF del 2015 pels salaris cobrats dels dos clubs, uns 12 milions d’euros en total, ni pels rendiments de l’explotació comercial de la seva imatge a nivell mundial. El 2017 sí que va presentar autoliquidació del 2016, sobre un salari de 10,3 milions d’euros, però va ometre una part important dels drets d’imatge.

Així, tant personalment com a través d’una agència de representació va signar contractes publicitaris amb Nike, Mastercard i companyies turques de banca, gasolina i pneumàtics.

Per tot això, la suma defraudada el 2015 ascendeix a més de 466.000 euros i a més de 507.000 l’any 2016, que superen els 974.000 euros.

A finals del 2022, i arran de les inspeccions i la investigació judicial, Turan va pagar a l’Agència Tributària prop de 600.000 euros. També va dipositar quasi 650.000 euros al jutjat, que els va transferir a Hisenda.