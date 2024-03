Els rècords de Pogacar a la Volta

L’eslovè de l’UAE, Tadej Pogacar, no només ha guanyat la classificació general de la Volta, el premi de la muntanya i el de la regularitat i ha aconseguit un pòquer de triomfs d’etapa, també ha batut uns quants rècords en les ascensions als ports que s’han pujat en aquesta edició, segons les dades registrades pel portal especialitzat climbing-records.

Vallter 2000. La segona etapa sortia de Mataró i acabava a l’estació d’esquí de Vallter 2000, un final que s’ha convertit en habitual en les darreres edicions, 12,1 km al 7,3% de pendent mitjà. La pujada més ràpida la tenien Giulio Ciccone, Primoz Roglic i Remco Evenepoel des de l’any passat en 31:45, 22,87 km/h. Pogacar va superar la marca amb una pujada en solitari i enmig de la pluja i va deixar-la en 31:28, a 23,07 km/h.

Port Ainé. En aquest port de 18,4 km al 6,6% de pendent mitjà que es va pujar a la tercera etapa amb sortida de Sant Joan de les Abadesses, el rècord datava de l’any 2016 i l’havia establert Esteban Chaves en 47:35, a 23,20 km/h. L’eslovè va trinxar el rècord del colombià i el va deixar en 46:10, a 23,91 km/h.

Coll de Pradell. L’etapa de dissabte amb sortida de Berga i arribada al Santuari de Queralt presentava tres ports inèdits en el ciclisme professional. Per tant, no hi havia marques a superar, però sí a establir de bell nou. Tant al Pradell, en què va arribar liderant un grup de 12 corredors, com a la Collada de Sant Isidre i al Santuari de Queralt, que va coronar en solitari, Pogacar en té el rècord. Al Pradell, de 14,6 km al 7,7%, en 40:25 a 21,67 km/h. A Sant Isidre, de 4,9 km al 8,9%, en 13:40 a 21:51 km/h (el segon va ser Mikel Landa, en 14:06). I a Queralt, de 5,3 km al 7,7%, en 13:55 a 22,05 km/h (els segons van ser Antonio Tiberi, Joao Almeida i Lenny Martinez, en 14:00).