Nil Cervera, de l'Igualada Rigat, jugarà la Copa de les Nacions amb la selecció estatal

El jugador de l'Igualada Rigat Nil Cervera ha vist premiada la seva bona temporada amb la convocatòria de la selecció estatal per a la Copa de les Nacions, torneig que es disputa de dimecres a diumenge a la localitat suïssa de Montreux.

El seleccionador estatal, Guillem Cabestany, ha seleccionat Cervera i el jugador del Calafell Arnau Xaus en substitució dels barcelonistes Xavi Barroso i Pau Bargalló, que no seran a la competició per problemes físics. Completen els convocats els porters Carles Grau (Barça) i Martí Serra (Liceo) i els jugadors de camp César Carballeira (Liceo), Nil Roca (Benfica), Ignacio Albart i Marc Grau (Barça) i Sergi Aragonès i Martí Casas (Reus). No serà l'únic jugador de l'Igualada en el torneig, ja que també el disputarà Marc Rouzé, en el seu cas amb la selecció francesa.