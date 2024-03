La Ultra Trail Barcelona de Sant Fruitós va tenir protogonisme de la Catalunya central als podis

Els corredors de les nostres comarques van tenir protagonisme en els podis de la Ultra Trail Barcelona, una competició dividida en quatre proves que es va disputar amb Sant Fruitós de Bages com a epicentre i que va aplegar uns 800 participants. Es tractava de l'onzena edició de la prova, que va tenir un total de setze nacionalitat entre els inscrits. Miguel Ángel Martínez, de l'Avinent Manresa, i la manresana Marta Muixí (Collbaix-Celler el Molí) van ser els guanyadors de la prova llarga, que es va disputar en un circuit exigent que va arribar a prop de Monistrol de Calders.

Miquel Àngel Martínez, de l'Avinent, va guanyar la ultra masculina / Avinent Manresa

Així, la ultra tenia 61 quilòmetres de recorregut i 1.976 metres de desnivell positiu. Martínez es va imposar amb un temps de 5 hores, 28 minuts i 3 segons. Va treure 26 minuts i 16 segons al segon classificat, Carlos Mantero (Runrocker) i 35.04 sobre un altre representant de les nostres comarques, Roger Dot (Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig). En la competició femenina, la victòria va ser per a Marta Muixí, que es va imposar amb un temps de 6.19.27. Va poder aconseguir més d'un quart d'hora d'avantatge respecte d'Ada Lapedra i més de 35 minuts sobre Julia Gràcia (Find Your Everest), que va completar el podi.

Victòria compartida

En la marató, cursa de 40 quilòmetres i 1.072 metres de desnivell positiu en direcció a Talamanca, hi va haver doble guanyador, tot i que oficialment el millor temps va ser per a l'igualadí Marc Ollé (2.57.50), de l'OS2O. Agafat de la mà, tot i que nou centèsimes més tard segons les màquines, va entrar el cabrianès Lluís Ruiz (La Sportiva). Tots dos han tingut uns darrers mesos en què han compartit moltes coses, com ara la seva participació en els europeus de Montenegro, on van quedar quart i setè, respectivament. En tercer lloc va entrar Josep Lluís González, a poc més de 14 minuts. En la competició femenina va guanyar Rosa Navarro (Inverse), amb 3.32.07, per davant de Mireia Blasco (3.39.07) i Laia Díez (3.43.40).

Lluís Ruiz i Marc Oller, coguanyadors de la prova de marató masculina / Oriol Gonzalvo

En la mitja marató, de 26 quilòmetres i 640 metres de desnivell positiu, Marcel Romaní va vèncer amb un registre d'1.42.41, amb poc menys de vuit minuts sobre Marc Traserra (1.50.05) i Carles Reposo (1.52.21). Aquestes proves són aprofitades sovint per esportistes d'altres àmbits. En aquesta mitja, per exemple, l'exfutbolista i actual director esportiu del CE Manresa, el calderí Gerard Puigoriol Putxi va acabar en una bona cinquena plaça. En fèmines, Lorena Cubillas (Inverse), va guanyar amb 2.07.15, per davant de Cristina Garcia (Cri Cri Run), amb 2.08.54 i Anna Pujol (Inverse), amb 2.11.55.

Finalment, en la Speed trail, victòria del callussenc Arnau Montiel, de l'Inverse, amb 41.09 en la prova masculina i de Natàlia Gimènez, del BC Team, en la femenina. La cursa era d'11 quilòmetres i 265 metres de desnivell.