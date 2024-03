La Federació aparta Albert Luque de la direcció de la selecció espanyola després de la petició de la Fiscalia

La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha pres la decisió d'apartar Albert Luque del seu càrrec de director de la selecció masculina de futbol. Ha seguit el mateix camí amb Rubén Rivera, responsable del departament de màrqueting de l'organisme federatiu. Aquests dos moviments arriben hores després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi demanat un any i sis mesos de presó per als dos acusats, per un presumpte delicte de coaccions a Jennifer Hermoso.

L'RFEF respecta la presumpció d'innocència de Luque i Rivera, fins que existeixi una sentència judicial ferma, però relega tots dos càrrecs de les seves funcions. És una mesura que s'integra dins del pla d'actuacions anunciat aquest dimecres per l'ens federatiu, que realitzarà una auditoria forense i pretent "depurar totes les responsabilitats que puguin derivar-se davant conductes i decisions irregulars" que es van produir en l'etapa de Luis Rubiales al capdavant de la Federació.

L'últim servei de Luque va ser a Londres

La decisió de la Federació se suma a altres encaminades a la depuració de l'organisme. El passat 17 de març, l'ens va apartar dels seus càrrecs als empleats que estaven sent investigats per la Guàrdia Civil en el marc de l'Operació Brody, que investiga pagaments i contractes irregulars durant l''era Rubiales'. A més, l'RFEF va rescindir el contracte amb GC Legal, el despatx que liderava Tomás González Cueto, qui exercia d'assessor jurídic extern.

L'últim servei d'Albert Luque com a director de la selecció va ser en el viatge a Londres de la setmana passada, on Espanya va jugar davant de Colòmbia. En la seva declaració davant el jutge a l'octubre, l'exinternacional va negar haver participat en les pressions que la jugadora Jenni Hermoso -la seva "amiga"- va denunciar haver patit per part de diversos membres de la RFEF.

Durant la diligència judicial únicament va contestar les preguntes del seu advocat, en l'exercici del seu dret com investigat. Fonts del seu defensa van precisar que Luque va reconèixer que ell va intentar parlar amb Hermoso "perquè eren amics" i per la confiança que es tenien, però no ho va aconseguir. Ho va fer amb la seva amiga Ana Belén Ecube, perquè se la va trobar de manera casual a l'hotel i van quedar per esmorzar l'endemà. Ella es va acabar excusant, van informar en el seu moment fonts jurídiques a El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que aquest diari.

Rivera i Luque van arribar a la RFEF amb Rubiales

"Jo és que ni de petons ni de declaracions ni de comunicats he parlat amb ningú de la federació", va assegurar per part seva el ja exdirector de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera, en la seva declaració del 10 d'octubre de l'any passat. En la transcripció íntegra de la seva declaració es va desmarcar del delicte de coaccions que li atribueix el jutge i a la pregunta concreta de si algú de la Federació li va insistir perquè parlés amb Jenni Hermoso, va respondre amb un "per descomptat que no".

Les destitucions de Luque i Rivera arriben amb la Federació en un estat d'excepció. En mans d'una gestora presidida per Pedro Rocha, qui fora vicepresident econòmic de Rubiales i l'encarregat de conduir la transició cap a unes noves eleccions. Les decisions es prenen a pocs mesos que Espanya disputi una Eurocopa i amb la presentació del Mundial 2030 de fons. Tant Luque com Rivera van arribar a la Federació per mitjà de l'anterior màxim mandatari, amb el qual ara comparteixen causa judicial.