El Cadí guanya a la pista del cuer i manté els dos partits sobre el descens a falta de tres jornades (71-88)

El Cadí la Seu ha fet els deures i ha guanyat amb claredat, per 71-88, a la pista del cuer i ja descendit Bembibre, en un dels quatre partits que li faltaven per acabar la lliga. Aquesta victòria li permet mantenir els dos partits d'avantatge respecte de l'Spar Gran Canària, que ha tornat a guanyar, en aquest cas el Jairis per 76-63, i posa en 9 la línia del descens. En aquest mateix nivell també hi ha el Celta, que ha perdut per 64-73 contra el Saragossa. Amb 10 triomfs hi ha el Barça, que ha caigut per 69-51 a València, i amb 11, com el Cadí, hi ha l'Araski. Aquests seran els conjunts que es jugaran una permanència que sembla més cara que mai.

Les jugadores de Fabián Téllez han vençut a Bembibre només tres dies després del ja llegendari partit de les quatre pròrrogues, amb victòria vital contra el Gran Canària. Les urgellenques no han semblat acusar el cansament d'aquell partit,en particular l'eslovaca Veronika Remenarova, que ha tornat a ser la màxima anotadora, amb 22 punts.

El Bembibre ha mantingut distàncies al voltant dels deu punts durant els tres primers quarts. En el primer només perdia de cinc, desprésde parcials increïbles com un de 0-16 per al Cadí, que ha passat del 5-0 al 5-16. El conjunt lleonès s'ha basat en els triples de Garraud (6 de 13 i 23 punts) i els punts d'Otto, però el Cadí ha ofert cinc jugadores per damunt dels deu punts. En aquest sentit han destacat els 16 de la finlandesa Lahtinen, en un dels seus millors partits de l'any.

El Cadí rep dissabte que ve l'Estudiantes, que ara és sisè i lluita per una bona posició al play-off. Després visita la complicada pista del Jairis i acaba contra el València a casa. És un calendari complicat i podria dependre d'altres resultats per salvar-se.