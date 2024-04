El base Rajon Rondo anuncia oficialment la seva retirada amb 38 anys

El base nord-americà Rajon Rondo, de 38 anys i 1,85 metres d'estatura, ha anunciat aquest dimarts oficialment la seva retirada de la NBA després d'haver conquerit dos anells de campió, primer amb els Boston Celtics el 2008 i després amb Los Angeles Lakers el 2020.

Durant una entrevista al podcast 'All the Smoke Productions', Rondo ha confirmat que plega. "Ja hem vist l'última jugada de Rajon Rondo a la NBA?", li han preguntat. "Absolutament", ha resposte l'exjugador també de Dallas Mavericks, Sagramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers i Cleveland Cavaliers.

"Sí, ja he acabat, no puc. He de passar temps... prefereixo passar el temps amb els meus fills que guanyar 200 milions de dòlars", ha dit Rondo, que al llarg de la seva trajectòria ha format part quatre vegades de l'All-Star de l'NBA (2010, 2011, 2012 i 2013).

A més, ha estat tres vegades el màxim assistent de la lliga (2012, 2013 i 2016), ha estat el màxim recuperador de pilotes un cop (2010), ha format part del Tercer Millor Equip de la temporada en una ocasió (2012) i dues vegades del Millor Equip Defensiu de la temporada (2010, 2011).