La marxadora de l'Avinent Manresa Griselda Serret, seleccionada pel Mundial per equips de 10 km marxa

La marxadora de l’Avinent Manresa Griselda Serret (Banyeres del Penedès, 2005) ha estat convocada per la Federació Espanyola d’Atletisme per participar en el Campionat del Món de marxa per equips en la prova de 10 km que es farà a Antalya (Turquia) el 21 d’abril.

Serret «és una de les millors incorporacions a les files de l’equip de Divisió d’Honor per aquest 2024, fent duet amb Mar Juárez», segons es valora des de l’equip tècnic de l’Avinent Manresa.

De fet, Mar Juárez (Mollet del Vallès, 1993) representarà Espanya aquest cap de setmana en els 20 km marxa de la trobada internacional que es disputarà a Prodebrady (Txèquia).

Griselda Serret és l’actual campiona d’Espanya sub 20 en 10 km marxa en pista, disputats el 22 de juliol a Sòria. La seva darrera marca és de 46’13’’, aconseguits a Saragossa en els campionats d’Espanya en ruta del 25 de febrer.

També es va proclamar campiona d’Europa per equips sub 20 amb Espanya celebrats a Prodebrady, en què va acabar en la cinquena posició. També va ser finalista en l’Europeu sub 20 disputat a Jerusalem l’agost passat.