El CE Navàs es planta per l'estat de la gespa i amenaça en prendre accions

El Club Esportiu Navàs ha dit prou i ha anunciat que emprendrà accions per intentar revertir la situació que té el club amb la gespa artificial del Camp Municipal de la Devesa. Segons va explicar el club en un comunicat, aquesta gespa porta «quatre anys caducada» i el mal estat del terreny sintètic comporta «un perill per als nostres jugadors i jugadores». En el transcurs d’aquesta temporada, al terreny de joc ja s’hi han produït tres lesions de gravetat, segons el club, el qual lamenta que, malgrat que els tres partits (PSC, ERC i el partit que governa, la CUP) amb qui es van reunir, van veure «com una prioritat» el canvi de gespa, no s’ha concretat.

L’entrenador del primer equip navassenc, Adrià Torres, explica que, des d’un punt de vista esportiu, «és un autèntic perjudici». «Ho parlava amb els fisioterapeutes i preparadors físics i hem vist un augment de lesions importants i que un factor important és la gespa», explica. Només al primer equip hi ha hagut dues lesions «de més d’un any» als genolls, una cosa que feia molts anys que no passava, sumat a un gran reguitzell de lesions musculars, la immensa majoria jugant de local. A més, també perjudica el joc: «és com jugar amb una superfície diferent. Els caps de setmana, anem a jugar vigilant primer que ningú es lesioni».

Des de l’Ajuntament, expliquen que, en efecte, és un dels temes que s’estan treballant, però que s’han trobat amb diverses qüestions que estan alentint la consecució de l’obra. L’alcalde, el cupaire Jaume Casals, assegura que «ens trobem en un context on no paren de sortir missatges que fan trontollar qualsevol planificació que tinguis», per les lleis europees en matèria de plàstics i la data de vigència de les normatives. «Hem explorat l’opció d’un renting, amb opció de compra». «Tenim unes deu opcions», explica. També ha perjudicat el procés el decret de sequera, que no deixa regar els camps de futbol. El tercer problema és que Navàs encara no té el pressupost municipal aprovat, i això impossibilita fer grans inversions. Ara aquests pressupostos estan en fase de negociació, i «en les grans inversions com aquesta és on hem de trobar grans acords», argumenta.

Explica, però, que «la partida del pressupost per inversions és molt limitada, i també tenim sobre la taula inversions relacionades amb la sequera i sobre la carretera de Navàs a Castelladral». Malgrat això, confia que tots els partits ho vegin com una prioritat i desitja que, un cop s’aprovi, puguin començar les licitacions per començar el canvi de gespa i que ja han parlat amb múltiples proveïdors. En aquest sentit, explica que, tot i que la idea inicial era poder aprofitar l’aturada d’estiu per fer el canvi, amb el retard en l’aprovació dels comptes, no se sap si es podrà complir. Malgrat això, entén les reivindicacions i diu que «no estem plegats de mans» perquè, així que s’aprovin els comptes, començar el procés per canviar-la i que, de moment, s’ha optat per un procés de repentinació de la gespa per allargar-ne una mica la vida útil.