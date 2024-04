La gran festa de l’escalada a Espanya

Si l’esport és vida, l’escalada acosta al paradís, o almenys el cel. Ascendir obstacles eleva el cos i la ment, perquè els prepara d’una forma especial, i és un dels esports més complets i saludables que existeixen. A part dels fisios i altres especialistes, cada vegada hi ha més gent que pensa igual i que el practica. El boom resulta espectacular, perquè creixen els aficionats, els rocòdroms, les escoles i fins i tot els federats. De fet, la federació de Muntanya i Escalada (FEDME) ja és la cinquena nacional per llicències i fins i tot la segona en categoria femenina, només per darrere del futbol. I els rocòdroms ja superen les 300 instal·lacions a Espanya.

L’auge necessitava un esdeveniment a l’altura de l’enorme eclosió d’aquesta pràctica esportiva. I amb aquest objectiu neix Climbing Madrid, la primera gran mostra d’escalada que s’organitza a Espanya. Una autèntica festa que marca la diferència per la seva nombrosa proposta de continguts, que inclou des d’esport i competició fins a música, gastronomia i activitats per a públic de qualsevol edat. I tot, amb accés gratuït. Vine a escalar i afegeix-te al moviment del desafiament, la superació personal i la diversió.

El mur boulder d'Arroyomolinos serà molt similar a aquest de la Copa d'Europa de 2023. / .

Més que un esdeveniment

Climbing Madrid se celebrarà a Arroyomolinos, Madrid, el mes de juny vinent, del dilluns 10 al diumenge 16. Serà al recinte firal de la localitat i reunirà àrees esportives, de serveis i d’oci. L’esdeveniment acollirà el Campionat d’Espanya de Dificultat, que començarà dijous 13 de juny i conclourà el dissabte 15, i també el de Paraescalada, el desenvolupament de la qual es concentrarà al llarg del diumenge 16.

A part de les competicions professionals, Climbing Madrid congregarà també algunes de les estrelles més grans i llegendes d’aquest esport, com Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez i Geila Macià, entre altres, que interactuaran amb el públic oferint xerrades i clinics. A més, l’espai comptarà amb una zona Open per a escalada popular en la qual qualsevol podrà posar a prova la seva habilitat en un desafiador mur boulder de 30 metres d’ample.

La música i la gastronomia seran sempre presents, gràcies a concerts diaris i un gran desplegament de food trucks, i acabaran de completar l’esdeveniment més gran d’escalada vist al nostre país, dotant-lo amb l’entreteniment i els serveis necessaris per satisfer tots els assistents.

Impulsat per la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament d’Arroyomolinos, i avalat també per les principals marques del sector i d’altres àmbits, s’espera l’assistència de 35.000 persones al llarg de les sis jornades de durada.

Conscienciació

Però el programa no es limitarà a l’esport i l’entreteniment, perquè Climbing Madrid va més enllà i neix amb el compromís de defensar valors com el respecte al medi ambient, molt lligat a la pràctica de l’escalada. Tota la logística associada a l’esdeveniment, per exemple, des de la instal·lació fins als serveis, s’ha cuidat al detall per maximitzar la sostenibilitat.

Però la gran festa de l’escalada també busca posar en relleu i conscienciar davant problemàtiques socials de trista actualitat com el bullying (assetjament escolar), l’anorèxia (dins i fora de la competició) i la importància de la superació personal, per a les quals l’esport en general i l’escalada en particular poden ser la millor recepta.

El desafiament del mur ‘boulder’

Tots els assistents podran posar a prova les seves habilitats d’escalada al mur d’escalada de blocs, que mesura 5 metres d’alt per 30 d’ample. Aquesta paret inclou diverses rutes verticals de diversa dificultat i s’afronta sense corda, amb la protecció de matalassos. I suposa una oportunitat única perquè qualsevol ho pugui provar, des dels que vulguin aventurar-s’hi per primera vegada fins als ja iniciats, sigui quin sigui el seu nivell.

Guillermo Pelegrín, el campió actual d'Espanya de Paraescalada. / .

Un equip de monitors especialitzats controlarà el desenvolupament de l’activitat, i es comptarà també amb l’assistència d’escoles, universitats, escoles i federacions d’Escalada. Aquest mur és el mateix que s’utilitza a la Copa d’Espanya, i estarà cobert per una carpa, que podrà obrir-se totalment o parcialment en funció del temps (sol, vent...).

El mur boulder s’obrirà al públic de dilluns a divendres, amb horaris de matí (10.00 a 13.00 hores) i tarda (16.00 a 21.00 hores). Dissabte es mantindrà tancat, per la celebració del Campionat d’Espanya de Dificultat, i diumenge tornarà a obrir, amb accés en horari de matí.

Climbing Music

Climbing Madrid oferirà música en directe tots els dies, a l’escenari principal. I, sumant l’entorn natural que envolta les instal·lacions, proposa així gairebé el mateix format d’un festival musical. Els grups i artistes confirmats brinden un ventall d’estils que cobreix tots els gustos, des del pop i el rock als ritmes electrònics.

La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen i Crianza són algunes de les formacions que animaran l’esdeveniment de dilluns a divendres, mentre que dissabte i diumenge serà el torn de dos DJ, Abel The Kid i Varoc, que seran els encarregats de posar banda sonora electrònica a la gran festa de l’escalada.

Campionat de Dificultat

Per primera vegada al nostre país, el Campionat d’Espanya de Dificultat es desenvoluparà en un mur exterior, que té el mateix disseny que el que es va utilitzar en el Mundial d’Innsbruck de 2022, un altre valor afegit del Climbing Madrid. I es retransmetrà en directe per televisió pel canal Teledeporte.

Aquest mur, de 15 metres d’alt per 15 d’ample, inclou caigudes i altres zones de dificultat extrema, i s’afronta amb corda. I serà la primera vegada que pugui veure’s a Espanya a l’aire lliure, amb Arroyomolinos de fons. Hi participaran escaladors juvenils i absoluts.

La competició se celebrarà el dijous 13 (classificatòries absolutes; 16.00 a 19.00 hores), divendres 14 (juvenils; 9.30 a 17.00 hores) i dissabte 15 (finals; 9.30 a 14.00 hores per a juvenils i 20.30 a 22.00 hores per a absoluts).

El diumenge 16, per la seva banda, arribarà el moment de la Paraescalada, la prova específica per a esportistes discapacitats, que sorprenen per les seves increïbles habilitats malgrat les seves limitacions físiques (9.30 a 15.00 hores, classificatòries i final).

Geila Macià, pluricampeona europea, impartirá una charla sobre cómo el deporte puede solucionar pñroblemas como el acoso escolar. ayudar / .

Xerrades i ‘clinics’

La mostra d’escalada més gran d’Espanya comptarà amb la presència dels top d’aquest esport, que interactuaran amb el públic via xerrades i clinics en els quals narraran les seves trajectòries i posaran en relleu problemàtiques com l’assetjament escolar, l’anorèxia i la importància de la superació personal, i com l’escalada pot ajudar a resoldre aquests desafiaments.

L’agenda de la trobada es concentra dissabte dia 15 i la cita és a partir de les 17.30 hores. Arrencarà Carlos Suárez, triple campió en la modalitat de Velocitat, escriptor, conferenciant i practicant de salt base, que actuarà com a conductor d’aquest espai que acostarà les estrelles als aficionats. A les 17.35 hores, Geila Macià, pluricampiona europea, parlarà sobre bullying i com l’escalada pot ser un antídot; a les 18.40, Suárez entrevistarà Chris Sharma, una llegenda de la disciplina, especialista en roca i creador de rutes d’ascens gairebé impossibles, i a les 19.40 hores, Shauna Coxsey, medallista olímpica, oferirà una #ponència.

Brand Corners de marques

Climbing Madrid està organitzat per Prensa Ibérica i Indoorwall, proveïdor del Campionat d’Espanya i referència mundial pels seus rocòdroms. Però l’esdeveniment compta així mateix amb el suport de moltes marques, entre les quals destaquen Renfe, Iberdrola, Toyota, Honor, Universae i Pascual Proteína. A més a més, hi col·laboren Climskin i Tenaya.

Alguns dels patrocinadors tindran els seus Brand Corners per poder-hi atendre els interessats. I alguns proposen a més a més activitats per al públic.

Zona ‘food trucks’

L’oferta gastronòmica s’encomana als food trucks, que oferiran tota mena de menjar. Les zones de descans, les pantalles gegants i tots els serveis, permetran que tothom pugui disfrutar al màxim de l’esdeveniment més gran d’escalada vist a #Espanya.