L’Esparreguera supera l'Olesa en el derbi montserratí (68-55)

Per segona vegada aquesta temporada, el CB Esparreguera va sortir victoriós del derbi montserratí davant del Nou Bàsquet Olesa. El duel va estar marcat per una gran represa local, que va marcar un punt d’inflexió molt important en el desenllaç del duel.

Malgrat que el vencedor va ser el mateix, el matx va seguir unes dinàmiques molt diferenciades respecte al duel de l’anada. En aquesta ocasió, el conjunt olesà dirigit per Jonathan Quina va sobresortir en els primers vint minuts de partit, sabent imposar un ritme de joc pausat que els beneficiava. Els atacs en estàtic i defenses en situacions de cinc contra cinc no permetien que el joc alegre esparreguerí sobresortís, i anar a pocs punts semblava la manera més pertinent per a certificar una revenja respecte al partit d’anada.

Conscient d’aquesta realitat, Norberto Guerra va reaccionar al descans, i mitjançant defenses més agressives i una mica més d’encert exterior, l’Esparreguera va començar a trobar les esquerdes del conjunt olesà. Els locals van signar un 4/11 des de més enllà dels 6,75, i només van concedir dues cistelles en joc als visitants, que patien en el joc d’anada i tornada que imperava sobre el parquet del pavelló esparreguerí. Un marcador parcial de 26-6 girava com un mitjó al derbi montserratí.

Les opcions visitants depenien d'excel·lir en els primers minuts del darrer període i posar nerviosos als esparreguerins. Però el pèssim encert exterior olesà, que no va anotar cap triple en tota la segona meitat, només feia que complicar la tasca, i només trobaven situacions franques a prop del cèrcol i des de la línia dels 4,60.

El resultat manté l’Esparreguera en la disputa pel lideratge, i deixa l’Olesa enmig de la pugna per la permanència.