La fórmula de l’èxit de Salma Paralluelo

Hi ha jugadores que tenen estrella. Que quan porten la teva samarreta les veneres, però si són rivals maleeixes la seva genialitat. O, simplement, et veus obligat a sucumbir davant tant talent. Això passa amb Salma Paralluelo. La joveníssima futbolista –de tan sols 20 anys– ja ha guanyat gairebé tot el que es pot guanyar. Un Mundial, una Nations League, la Champions, la Lliga... Va arribar fa tan sols un parell de temporades al Barça. Es veia que tenia alguna cosa especial, però ningú s’esperava que es rescabalés de l’etiqueta de promesa tan ràpid. Salma ja és una futbolista de present, desequilibrant com poques i necessària per a tothom.

Els seus inicis van ser entre dues aigües. Es va calçar unes botes de futbol al mateix temps que el seu dorsal d’atletisme. Durant molts anys, la de Saragossa va compaginar els dos mons, disfrutant de la pista i de la gespa. De fet, si per ella hagués sigut, no hauria volgut escollir. Però el juliol del 2022, després de valorar una llarga llista de pros i contres, es va haver de decidir. Amb l’oferta del Barça a sobre de la taula, es va decantar per la pilota. I quina sort per al futbol. Per equiparar-se a les seves companyes, que s’han dedicat al futbol tota la vida, Salma ha fet un procés d’adequació, basat en sessions dobles, entrenaments extres i reunions individuals, per guanyar massa muscular i incorporar aspectes tàctics i tècnics. És obvi que tot l’esforç i perseverança ha tingut la seva recompensa. Des que va començar la temporada, entre els gols amb el Barça i la selecció, suma 32 dianes. Gairebé a un gol per partit.

Letal i determinant

Les genialitats i els gols determinants es compten per desenes aquesta temporada. Si l’any passat havia de ser el d’adaptació, ja va ser excepcional. No obstant, el que està fent aquest any no té cap explicació racional. Salma s’ha convertit en la futbolista diferencial que tant necessitava el Barça. Letal de cara a la porteria, gairebé tot el que toca ho converteix en or. Amb Espanya, el seu paper és encara més determinant.

En el Mundial es va treure l’etiqueta de promesa a cop de confiança. La saragossana va ser decisiva per aconseguir la classificació a semifinals. Des d’aleshores, en el conjunt dirigit per Montse Tomé ha trobat l’ecosistema perfecte per al seu desequilibrant futbol. Amb la seva barreja de velocitat i picardia. El gol és l’objectiu en si, però no el final. No només importa el nombre d’encerts, sempre clau per a les victòries de l’equip, sinó que són el camí que redreça el seu creixement. Salma és gol, però també és molt més que això.

El seu primer any com a professional no podia anar millor. Després d’aixecar la Lliga i la Champions amb el Barça i viure un dels moments històrics del club blaugrana amb la celebració a la plaça de Sant Jaume, Paralluelo va encarar el Mundial com una nova oportunitat de demostrar la seva vàlua. Si el seu recorregut durant aquest poc més d’un any en el Barça ha sigut excepcional, el seu paper determinant en la selecció ha sorprès molta gent.

Últimament, no hi ha cita a la qual falti. No hi ha responsabilitat de la qual s’escaquegi. En el primer partit dels classificatoris contra Bèlgica va treure la vareta màgica. Aquell colpejament demolidor que fa inabastable la pilota per a qualsevol porter. Va deixar uns quants tocs exquisits. Si a més del talent hi ha una cosa que li ve innata a la davantera és el gol. Va tardar menys de deu minuts a trencar el 0-0. No en va marcar un, sinó tres, davant el conjunt belga, en un partit en el qual es va emportar la pilota cap a casa.

Sens dubte, avui (19.00 hores, La 1) serà una de les protagonistes de l’Espanya-República Txeca que es juga a El Plantío (Burgos). Amb totes les entrades esgotades, la selecció espanyola vol continuar avançant en aquest camí cap a l’Eurocopa de l’estiu del 2025 a pas ferm. Salma Paralluelo estarà, com sempre, preparada per a la cita.