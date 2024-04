El FC Pirinaica s’imposa a Sant Cugat i completa una volta sense perdre (1-2)

Quinze partits sense conèixer la derrota. El FC Pirinaica va aconseguir una nova fita esportiva al terreny de joc del FC Sant Cugat. La formació dirigida per Oriol Hontangas es va imposar al Municipal Jaume Tubau de la població vallesana (1 a 2) i va completar una volta sencera sense cedir cap ensopegada (vuit victòries i set empats). El conjunt entrenat per Èric Chalamach va ser el darrer que va sotmetre els vermells. Els santcugatencs van guanyar el diumenge, 19 de novembre, al Municipal de Mion-Puigberenguer (0 a 2), en partit corresponent a la desena jornada de la competició.

L’equilibri va caracteritzar la primera meitat de l’enfrontament. Les fases en les quals la iniciativa ofensiva corresponia a una i altra formació es van alternar sense qüestionar la integritat de les porteries defensades per Ignasi Muray i Dani del Río, amb una única excepció: el mig centre vermell Pau Quintana va culminar una incursió com a interior esquerre amb un intencionat xut al segon pal que el porter local va aturar amb dificultats.

Quan tot just s’havien consumit dos minuts de la represa, Roger Alsina va avançar els manresans a l’electrònic amb una precisa rematada creuada després d’esbotza la defensa santcugatenca amb una agosarada penetració per la banda dreta. El FC Sant Cugat va assumir, aleshores, la possessió de la pilota, però els bagencs van neutralitzar totes les envestides ofensives dels amfitrions fins que una centrada des de la posició d’extrem esquerre va habilitar Ferran Roca per reequilibrar el marcador (1 a 1) des de la frontal de l’àrea de gol vermella (min 75). Ja en el darrer minut de l’enfrontament, un magnífic servei de falta lateral executat per Alfred Martínez va permetre Jesús Peñarrubia rematar de cap a gol a boca de canó i sentenciar l’onzena victòria a la lliga del FC Pirinaica.

LA FITXA TÈCNICA. FC SANT CUGAT. Ignasi Muray, Carles Serón (Íker Zamora min 69), Marc Arnau, Mario Manso, Kilian Merino (Guillem Benet min 55), Ferran Roca, Mamadou Bouhary Touré (Hugo Santana min 46), Juanpi Sepúlveda (Sergi Estrada min 55), Mario Victorio, Ángel Pomar i Sergi Martínez (Martí García min 77). FC PIRINAICA (Sistema de joc: 4-4-2). Dani del Río; Jhonattan Vinasco, Marc Ávila, Soufian Grana, Miquel Nocete; José Samper, Pau Quintana, (Felipe Guerrero Pipe min 89), Marcel Bellido (David Cabezas min 57), Roger Alsina (Jesús Peñarrubia min 77); Sergi Vilalta (Alfred Martínez min 57) i Isidre Marsiñach (Adrià Petit min 69). ÀRBITRE. Alberto Puscasu (Delegació de Lleida), auxiliat per Carles Salsé Carrera i Aleix Reves Nicolás. Després de l’enfrontament, va mostrar targeta vermella directa als vermells Camilo Vinasco i Soufian Grana. Va amonestar els locals Mamadou Bouhary Touré (min 35), Martí García (min 80), Èric Chalamanch (entrenador)(min 90), Hugo Santana (min 90) i Manel Martí (banqueta)(min 90) i els visitants Roger Alsina (min 77), Pau Quintana (min 78), Jhonattan Vinasco (min 90) i Jesús Peñarrubia (min 90). GOLS. 0-1 Roger Alsina min 47, 1-1 Ferran Roca min 75 i 1-2 Jesús Peñarrubia min 90. ESTADI. Municipal Jaume Tubau (Sant Cugat del Vallès).