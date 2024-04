L'Artés es retroba amb la victòria davant del Santa Coloma (71-55)

Triomf clau per a la moral i aspiracions del CB Artés davant d'un Santa Coloma necessitat de triomfs per evitar el descens. El conjunt bagenc encadenava dues derrotes i la solidesa defensiva havia de ser la clau per aconseguir un resultat positiu, i així va ser. L'equip entrenat per Pep Piqueras continua encapçalant la taula classificatòria del seu grup, i cada vegada és més a prop de segellar un hipotètic i esperat ascens a Super Copa.

Amb la certesa que dos dels quatre darrers partits que resten de curs al conjunt artesenc poden definir tota la temporada, l'Artés no va sortir a especular davant d'un conjunt de la zona baixa de la taula. De fet, la motivació havia de ser doble, ja que el Santa Coloma encara no ha segellat la permanència. Amb part de la temporada en joc, els bagencs van dominar de l'inici, i malgrat algunes errades tàctiques en la defensa del bloqueig directe, sempre conservaven uns còmodes 10 punts d'avantatge.

La represa havia d'acabar de tancar el partit, i tot i algunes accions de talent aïllades dels colomencs, la tònica era la mateixa: domini artesenc fonamentat en la defensa coral. El darrer quart, de tràmit, va servir a Piqueras per a fer rotacions i mantenir frescos els seus homes més importants pels duels contra Maristes i Vic, tots dos, rivals directes.