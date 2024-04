Mireia Badia lidera el Mundial d'enduro i Josep Garcia comparteix el primer lloc

La manresana Mireia Badia (Rieju) i el surienc Josep Garcia (KTM) ocupen la primera posició en la classificació femenina i la d'EnduroGP, respectivament, del mundial de l'especialitat, que ha viscut el seu segon cap de setmana a la localitat portuguesa de Valpaços. El campionat va arrencar dies enrere també al país lusità, a Fafe, uns quilòmetres a l'oest. Badia és primera en solitari de la competició, després d'haver guanyat la segona de les proves d'aquests dies i Garcia, que va vèncer dissabte i ha estat tercer aquest diumenge, comparteix el primer lloc, tant d'EnduroGP com d'Enduro1, amb el britànic Steve Holcombe.

Badia, tres vegades subcampiona del món, està aprofitant enguany la baixa de la vigent campiona, la britànica Jane Daniels. A Fafe va fer un tercer i un primer llocs i a Valpaços va ser segona dissabte i guanyadora el segon dia. Amb aquests resultats, té una còmoda renda de dotze punts sobre la italiana Francesca Nocera, vencedora dissabte, i l'estatunidenca Rachel Gutish. Després de la prova ha declarat que "estic molt contenta per la victòria. No he comès errades i he tingut un bon lideratge".

Pel que fa a Garcia, no estava tan content ja que "he caigut aquest matí i he perdut temps. Quan llavors vols anar més de pressa, pots cometre errades. He recuperat terreny, però un altre accident m'ha fet endarrerir i m'ha apartat de la victòria".

Ara mateix, Garcia té 72 punts a la general d'Enduro GP, els mateixos de Holcombe. El tercer lloc és per al campió del 2022, l'italià Andrea Verona, que en té 12 de dèficit. Sembla que entre ells es jugaran el títol.

En Enduro 1, Holcombe i Garcia empaten a 74 punts i en tenen 16 de diferència sobre el també britànic Jamie McCaney. Pel que fa al nargonès Jaume Betriu (KTM), ha acumulat un setè i un sisè llocs en Enduro3 i ocupa el setè lloc a la classificació de la categoria. La propera prova serà l'11 i el 12 de maig a la localitat romanesa de Bacau.