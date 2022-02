L'estació d'esquí Baqueira Beret (Lleida) va ser escenari dijous passat d'un accident mortal. Un esquiador de Vigo va quedar "greument ferit" al patir una caiguda en una pista tancada a última hora de la tarda i posteriorment va morir. En un comunicat emès dissabte, l'estació de la Vall d'Aran ha expressat el seu "més sentit condol" a familiars i amics.

Després de ser rescatat i atès per l'equip de pistes, l'esquiador va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Vielha, on va morir aquell mateix dia. 'Faro de Vigo', diari del mateix grup editorial de Regió7, havia informat de l'accident de l'esquiador i que havia viatjat amb un grup d'amics des de Vigo fins a l'estació d'esquí.

Atès al lloc dels fets

Segons han informat fonts dels bombers de Vielha, els fets van passar dijous al voltant de les 17 h, quan van rebre l'avís d'una persona sinistrada a la cara nord de l'estació de Baqueira Beret. L'home estava en una zona de difícil accés i estava atès pel personal d'emergències de les pistes.

Dos efectius del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) li van oferir suport vital mentre el treien del lloc per poder-lo portar en helicòpter a l'hospital de Vielha. Des d'allà es va decidir un segon trasllat a l'hospital Arnau de Vilanova, ja a Lleida però finalment, com confirmen diferents fonts properes al seu entorn, ja no es va poder fer res per la seva vida.